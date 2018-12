Il noto dj di RTM, Ivan Cappello, ospite su M2o

Il noto dj di RTM, Ivan Cappello, protagonista del programma Main club, in onda ogni giovedì, è stato ospite del programma “In Da Silva House” di Leandro Da Silva su M2o. Non è la prima volta che Cappello viene invitato all’interno dei programmi dell’emittente grazie ai tantissimi successi e alla passione che mette nel produrre la sua musica. Affermato dj di grande qualità e, soprattutto, professionalità, conosciutissimo nel sud Sicilia e promotore di diversi eventi che riguardano la Movida iblea, sarà ospitato in qualità di “dj newcomer” (dj in ascesa nel panorama italiano ed internazionale).