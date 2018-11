“E’ mai pensabile – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – che la Sicilia rimanga praticamente esclusa da finanziamenti che sono essenziali per contrastare i fenomeni di criminalità?”. Confido sull’impegno del Ministro Salvini.

Il Comune di Pozzallo, insieme agli altri Comuni della provincia di Ragusa, ha presentato un progetto di videosorveglianza per poter attingere ai finanziamenti previsti dal decreto 14/2017, allo scopo di contrastare i genomeni di criminalità.

Il progetto ha ricevuto la preventiva approvazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza e rientra nella spesa complessiva autorizzata di 37 milioni di euro.

Il Prefetto di Ragusa, in occasione della seduta del Comitato, afferma Ammatuna, aveva giustamente sottolineato l’importanza che poteva avere la videosorveglianza sulla sicurezza dei cittadini ed aveva richiamato i “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana” siglati da tutti i sindaci lo scorso maggio.

I progetto sono stati quindi trasmessi dalla Prefettura al Ministero dell’Interno per l’erogazione del finanziamento.

E’ di questi giorni la notizia che è stato approvato da parte del Ministero il decreto di finanziamento e la graduatoria dei progetti presentati: sono 428 i sistemi di videosorveglianza, da realizzare in altrettanti comuni, finanziati per un importo complessivo di 37 milioni di euro per il triennio 2017/2019.

Fin qui tutto normale se non fosse per il fatto che solo 8 comuni su 428 sono siciliani, con una misura percentuale per l’isola di solo l’1,87%, mentre tutto il resto va a beneficio di realtà locali del centro-nord.

Pozzallo, primo fra tutti i comuni della provincia di Ragusa, si è piazzato al 553° posto.

“E’ mai pensabile – afferma il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna – che la Sicilia rimanga praticamente esclusa da questi finanziamenti, che realtà come Palermo o Catania non possano fruire di servizi di videosorveglianza che sono essenziali per contrastare i fenomeni di criminalità?”.

“Il mio invito al Ministro dell’Interno Salvini – conclude il primo cittadino di Pozzallo – è di far scorrere ulteriormente la graduatoria, impinguando i finanziamenti esistenti, affinché anche i comuni siciliani possano dotarsi di strumenti adeguati per dare maggiore sicurezza ai cittadini”; confido, inoltre, nella sensibilità e l’attenzione del Ministro, che da sempre ha avuto sul Comune di Pozzallo e sui concittadini.