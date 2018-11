Un vero successo e tanti screening per la settimana del Diabete in provincia di Ragusa

– Un vero successo quello registrato dalle iniziative del fine settimana che si è appena concluso.

Tanti i partecipanti sia alle passeggiate, organizzate per promuovere l’importanza dell’attività fisica, ma anche tantissimi screening effettuati a cui i cittadini si sono sottoposti per prevenire il diabete.

Le iniziative continuano ancora per la prossima settimana a partire da lunedì 12 novembre ore 16.00/18:00, incontro con gli ospiti del Centro Anziani di Marina di Ragusa, screening glicemia, del piede e test audiometrico. Vittoria – ore 18.00/20.00 – Centro del Buon Samaritano – screening glicemia per gli ospiti extracomunitari. Martedì 13 novembre Comiso dalle ore 9.00 alle 13.00 – ospedale “Regina Margherita” – PTA screening della glicemia e glicata. Ragusa ore 16:30 – Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Incontro con i parrocchiani screening glicemia e piede. A seguire ore 18.00 Consiglio Comunale di Ragusa – Primo punto all’ordine del giorno: “Parliamo di diabete” Screening glicemia.

Mercoledì 14 novembre è la GMD il comune di Ragusa illuminerà di blu la facciata del Palazzo Comunale. In programma: Open day dalle ore10.00/13.00 all’ospedale Civile di Ragusa e negli ospedali riuniti di “Modica-Scicli” – Open day – visite odontoiatriche aperte presso il CMO – Centro Medico Odontoiatrico di Ragusa.

Vittoria – ore 9.00 scuola “Rodari” “Incontriamoci a scuola” incontro formativo. Alle ore 17.00 presso la sede dell’Associazione Insieme per il Diabete tavola rotonda: “Famiglia e Diabete”.

Giovedì 15 novembre incontro a Modica – Palazzo della Cultura ore 16.00 – “Scuola e Diabete, un percorso formativo per docenti e genitori”. Seguirà screening glicemia.

Venerdì 16 novembre Ragusa ore 16.00 – Comando provinciale Vigili del Fuoco di Ragusa – incontro screening glicemia.

Sabato 17 novembre – Open day esame, unità di Radiologia – Clinica del Mediterraneo, “densitometria ossea per donne con diabete o in menopausa o in sovrappeso. Il diabete rappresenta un fattore di rischio non trascurabile per le fratture da fragilità osteoporotica.”

Domenica 18 novembre – Santa Croce Camerina – piazza Vittorio Emanuele II – ore 10.00 screening glicemia ed esame gratuito di biompedenziometria. Acate – piazza Matteotti – ore 10.00 screening glicemia.

Nel pomeriggio a partire dalle ore 16.00 appuntamento al Centro Commerciale “Le Masserie” per lo screening della glicemia.

Le iniziative della GMD si concluderanno lunedì 19 novembre ore 11.00 presso la Scuola Primaria Orsoline, incontro con gli alunni, genitori e insegnanti sul tema: “Cibo sano e movimento contro l’obesità infantile”.

La parola d’ordine è Prevenzione ed è stata il tema che ha caratterizzato tutte le iniziative organizzate in occasione della Giornata Mondiale del Diabete perché solo con la prevenzione è possibile prevenire il diabete così come le altre malattie.

La prevenzione è una storia di successo che va scritta con il contributo di tutti, perché essa è un gioco di squadra che deve prevedere l’impegno non solo del team multi-professionale, ma anche con interventi a livello di istituzioni sanitarie e non solo, comuni, scuola, regione e con la collaborazione dell’Associazionismo.

La Sicilia, purtroppo, continua ad essere una delle regioni d’Italia che ha un’alta percentuale di persone affetta da diabete, soprattutto tra i bambini, a causa dell’obesità. Un incremento che è avvenuto, soprattutto negli ultimi dieci anni.