Presenza importante a Kiev del consorzio del Ragusano Dop

Presenza significativa e sicuramente importante del Ragusano Dop alla 21 edizione “WorldFood Ukraine” in programma a Kiev dal 23 al 25 ottobre. Il nostro formaggio è esposto in prima linea insieme a diverse delle eccellenze agroalimentari della Sicilia Orientale, nello stand della Domus Italia, società costituita in attuazione del progetto “un ponte a est” il cui protocollo d’intesa è stato sottoscritto a livello istituzionale, produttivo ed imprenditoriale, lo scorso anno . Soddisfacente l’interesse nei confronti dell’oro degli iblei, da parte dei visitatori e soprattutto dei diversi bayers ed esperti di cucina presenti in fiera.

“La nostra partecipazione – ha dichiarato Enzo Cavallo, direttore del Consorzio di tutela del formaggio Ragusano dop – oltre che per promuovere il prodotto vuole essere una verifica sulla concretezza commerciale del protocollo sottoscritto dal Consorzio. Sin dal primo momento abbiamo registrato un interesse che, sul piano promozionale ripaga senz’altro gli sforzi che si stanno facendo per l’affermazione di un prodotto certificato che, grazie all’impegno ed alla professionalità dei produttori, degli stagionatori e degli altri soggetti della filiera, è affidabile sul piano della qualità e sotto ogni punto di vista”