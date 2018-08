Modica. Il gemellaggio tra le bande “Civila Filarmonica” e I Leoncini d’Abruzzo” culmina con un concerto ieri sera presso la scalinata di San Pietro

Con il Concerto che ha avuto come scenario la scalinata della Chiesa Madre di San Pietro gremita di gente accorsa per l’evento in programma , si sono conclusi i tre giorni vissuti intensamente in occasione del Gemellaggio tra le Associazioni Musicali “Banda I Leoncini d’Abruzzo e la Civica Filarmonica di Modica “. Occasione anche per stringere un patto d’amicizia tra le due Città, Modica e Pescina rappresentate dai propri Sindaci.

Con questo evento, si chiude un periodo intenso di attività Musicale che ha visto la Civica Filarmonica di Modica impregnata: vogliamo ricordare la prima edizione del Musicampeggio con la partecipazione di tanti Giovani, per poi arrivare al trentennale di attività del Maestro Di Pietro, e infine il gemellaggio appena concluso. Un grazie particolare va all’Amministrazione Comunale di Modica per aver appoggiato l’evento appena concluso.