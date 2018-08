‘Ibla Street Food’, il cibo da passeggio torna nel borgo barocco di Ragusa

Quasi tutto pronto per la seconda edizione di ‘Ibla Street Food’, la manifestazione dedicata al cibo da strada organizzata dal Centro commerciale naturale ‘Antica Ibla’ e che si terrà l’1 e il 2 settembre nel centro storico barocco di Ragusa. Anche quest’anno i ticket sono limitati: dunque un’iniziativa per molti, ma non per tutti perché, come spiegano dal direttivo del Ccn ‘Antica Ibla’, “nel rispetto dei princìpi che seguiamo nell’organizzare le nostre attività, si è pensato a privilegiare la qualità alla quantità. Vogliamo che il quartiere si trasformi in una cucina a cielo aperto, mantenendo però gli standard elevati dei nostri ristoranti, bar, enoteche, bistrot, con lo scopo principale di promuovere le produzioni alimentari locali in una sintesi di cibo, territorio, qualità e tradizione”.

La manifestazione rimane invariata nella formula, con una principale novità: salgono da 15 a 22 le postazioni/tappe culinarie distribuite per Ibla, corrispondenti ad altrettante attività commerciali consorziate al Ccn, divise in due percorsi che vanno da piazza della Repubblica ai Giardini Iblei e viceversa, a seconda del punto di partenza preferito, nel corso dei quali poter degustare 14 diverse prelibatezze. Nel menu il finger food isolano per eccellenza, cioè l’arancina (o “arancino”), poi la pizza, la scaccia ragusana, le panelle, i cannoli, i gelati e le granite, solo per citare alcune pietanze “da strada” che i fruitori potranno assaggiare passeggiando per le vie, i vicoli e gli scorci più suggestivi del nostro borgo. I ticket, già disponibili in prevendita online al costo di 15 euro, danno diritto a 15 coupon per la degustazione, mentre acquistando alla cassa solamente a 11.

“Con ‘Ibla Street Food’, che vede come main sponsor Bapr e Pmi Sicilia e il patrocinio del Comune di Ragusa – dichiara il presidente Daniele La Rosa – si conclude ‘Nostrano – Ibla Food Fest’, il cartellone degli eventi organizzati dal Ccn ‘Antica Ibla’ per la primavera e l’estate 2018 e iniziato lo scorso maggio con ‘We Cheese’, la manifestazione dedicata ai formaggi iblei. Tutte le iniziative sono accumunate dall’intento del consorzio dei commercianti di Ragusa Ibla di promuovere e far crescere l’idea che il turismo, nella nostra terrà, debba essere di tipo esperienziale, con eventi caratterizzati da una certa ‘intimità’, quasi esclusivi, puntando sempre e comunque alla qualità”.