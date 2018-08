A Ispica si parla di viaggi e Magna Grecia

Di Viaggi in Magna Grecia e dintorni in età antica si parlerà Lunedì 27 agosto alle 18 presso l’Anfiteatro del Parco Forza a Ispica.

Un’iniziativa promossa dal Polo Regionale di Ragusa per i siti culturali Parco di Kamarina e Cava D’Ispica in collaborazione con il Comune di Ispica.

All’evento interverranno:

➤ Giovanni Di Stefano – Direttore del Polo Regionale di Ragusa;

➤ Massimo Cultraro, docente di archeologia di Egea, Università di Palermo;

➤ Massimo Frasca, docente di archeologia classica in università di Catania;

➤ Carlo Ruta, saggista e storico del Mediterraneo.

L’Amministrazione Comunale tutta ha fortemente supportato questa iniziativa per l’alta valenza culturale dell’iniziativa e per consolidare, dopo la firma della convenzione, la preziosa e fattiva collaborazione con il Polo Museale e con il suo direttore Giovanni Di Stefano.

Un evento imperdibile , sottolinea l’Assessore alla Cultura Eva Moncada, in cui si discuterà della Sicilia e della sua posizione al centro del Mare Mediterraneo e della complementarietà e integrazione con la Grecia che ha rappresentato un nodo decisivo per la storia e la cultura della nostra terra.

Il Parco Forza e l’intera area archeologica di Cava D’Ispica, dichiara l’Assessore al Turismo Giuseppe Pluchinotta, è da sempre meta turistica e con questo evento ci riappropriamo nuovamente di questa grande risorsa con l’auspicio e l’impegno, grazie alla collaborazione con il Polo Regionale di Ragusa, di dare nuova linfa ad un sito incantevole.

L’Assessore alla Cultura, Eva Moncada

L’Assessore al Turismo, Giuseppe Pluchinotta