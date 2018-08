Ragusa. La Consulta Femminile incontra il sindaco Cassì

Produttivo incontro tra la Presidente della Consulta Femminile Giuseppina Pavone e il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì. Il cordiale confronto ha consentito di mettere l’accento sulla ‘storia’ della Consulta, sulle sue finalità e sul modello organizzativo.

La Presidente ha sottolineato che la Consulta Femminile di Ragusa, tra le pochissime attive in Sicilia, ha privilegiato e privilegia la trattazione della condizione femminile e del ruolo della donna nel contesto dei suoi mondi vitali, il rapporto con il territorio, l’approfondimento delle problematiche più scottanti, la valutazione delle politiche di genere e delle politiche sociali; a mo’ d’esempio, ha donato al Sindaco alcune pubblicazioni, curate dalla Consulta, inerenti tali tematiche.

Il Sindaco, con apprezzabile interesse, ha voluto approfondire gli aspetti organizzativi e operativi, a dimostrazione di un attenzione non formale, ma significativamente mirata a conoscere meglio la Consulta per una concreta e fattiva collaborazione.

L’incontro si è concluso con un cordiale ‘arrivederci’ ed il proposito di riprendere il discorso, presso la sede della Consulta Femminile, alla ripresa dei lavori.