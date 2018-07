I vigili del fuoco in congedo di Modica in trasferta a Siracusa

L’Associazione vigili del fuoco in concedo, sezione di Modica in trasferta a Siracusa su invito dei colleghi del Floridia 1 per un campo di protezione civile dove si svolgeranno delle esercitazioni. Dall’anticendio, alla ricerca di persona dispersa con unità cinofila e sanitario. Anche formazione teorica. Presenti le associazioni del siracusano e le associazioni ANVVFC della Regione sicilia.