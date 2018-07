Il Neo tenente della Tenenza della Finanza di Modica Giulia Intrisano incontra il sindaco di Scicli e gli assessori

Il Sindaco di Scicli Enzo Giannone e l’amministrazione comunale hanno incontrato nei giorni scorsi il nuovo comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Modica, il tenente Giulia Intrisano, prima donna a ricoprire l’incarico.

All’incontro istituzionale ha partecipato il capitano uscente Alessandro Salvatore. L’amministrazione comunale ha sempre collaborato con le Fiamme Gialle e lo scorso anno un convegno organizzato dal Comune con i vertici provinciali della GdF ha permesso di chiarire gli obblighi dei titolari di strutture ricettive in ordine alla dichiarazione dei redditi percepiti grazie a B&B e case vacanza, facendo di Scicli un riferimento in Sicilia.

Con il nuovo Tenente la collaborazione sarà nel segno dello scambio e del reciproco scambio di informazioni, come già avvenuto nel recente passato.