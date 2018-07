Distretto turistico degli Iblei. A Scicli, Vittoria e Marzamemi, la presentazione della Carta di Valorizzazione del Territorio e “Costa Barocca”

Dopo la conferenza stampa di Ragusa, parte da Scicli passando da Vittoria, per concludersi a Marzamemi il tour di presentazione nella Sicilia Iblea della Carta di Valorizzazione del Territorio (CVT) e del nuovo brand “Costa Barocca”. Un marchio nato per aggregare gli operatori locali del settore, potenziare la promozione turistica del territorio, ed aumentarne la capacità attrattiva in nome della qualità.

Il direttore del Distretto Turistico degli Iblei l’architetto Vincenzo Palazzolo e Andrea Toma del Censis, con la collaborazione dei Comuni di Scicli, Vittoria e Pachino, hanno mostrato a operatori e istituzioni della Sicilia Iblea il nuovo logo che potrà essere apposto sui siti delle strutture alberghiere che aderiranno al nuovo Marchio, sul materiale promozionale e su tutto ciò che riguarda l’offerta turistica del Distretto. Si tratta di strumenti indispensabili promossi dal Distretto Turistico degli Iblei, e dai 19 Comuni che ne fanno parte, e realizzati con la collaborazione del Centro Studi Investimenti Sociali, CENSIS, e dalla Società ASSET – Assistenza e Servizi per lo Sviluppo Economico del Territorio – di Roma.

Gli incontri che si sono tenuti in questi giorni fra gli attori del Distretto non sono stati finalizzati alla semplice presentazione dei nuovi strumenti, ma sono stati occasione di scambio fra enti locali, imprenditori e cittadini per potenziare l’integrazione dei propri obiettivi: il miglioramento dell’offerta e dell’attività turistica iblea e quindi l’integrazione fra approcci di sistema e approcci di comunità in un territorio sempre più conosciuto in Italia e all’estero dove sono presenti oltre 700 strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che assicurano quasi 21mila posti letto.

Con la creazione di “Costa Barocca” si compie uno dei punti più importanti contenuti nello Statuto costitutivo del Distretto che mira a dare sempre più visibilità alle diverse realtà che s’impegnano ad accogliere i tanti turisti che da oltre vent’anni arrivano fin qui, alla scoperta del nostro patrimonio architettonico-culturale, enogastronomico e paesaggistico.

“La Carta di Valorizzazione del Territorio – ha spiegato Andrea Toma del CENSIS – rappresenta una grande opportunità per innalzare la qualità complessiva dell’offerta turistica. Attraverso il marchio Costa Barocca che dà identità e riconoscibilità agli operatori che vi aderiscono, e il Portale del Territorio creato ad hoc, che crea un sistema integrato a vantaggio di tutti, il turista avrà subito le informazioni più utili sui servizi di cui ha bisogno come ‘cittadino temporaneo’ e su tutto il patrimonio culturale e ambientale presente nel Distretto”.

In una delle prestigiose sale di Palazzo Spadaro, a Scicli, il vice Sindaco Caterina Riccotti ha ribadito, infatti, come le nuove strategie del Distretto creino un’atmosfera favorevole alla cooperazione e allo sviluppo economico del territorio, accentuandone la creatività.

Ad oggi il Distretto, con i suoi 19 comuni, sfiora i 400mila abitanti e rappresenta una parte importante dei flussi di passeggeri che utilizzano il sistema aeroportuale Catania-Comiso. Un sistema che ha servito negli ultimi anni poco meno di 10 milioni di passeggeri, 3 su 10 provenienti dall’estero (2017). Fra il 2016 e il 2018, nel periodo gennaio-maggio, l’incremento è stato del 26,1%, dato che si avvicina al 42% nel segmento dei passeggeri internazionali.

In una prospettiva di chiara impostazione strategica, nel bellissimo Chiostro delle Grazie di Vittoria, anche Alfredo Vinciguerra assessore comunale alla Cultura, Spettacolo e Turismo, del Comune di Vittoria, ha espresso la propria soddisfazione per la disponibilità e apertura al confronto con gli operatori della sua città, sottolineando l’importanza di dover imparare a lavorare in rete con tutte le realtà che mirano al benessere e all’accoglienza di qualità dei visitatori.

Da Marzamemi anche il Sindaco di Pachino e presidente del Comitato strategico del Distretto, Roberto Bruno, e il Sindaco di Portopalo Gaetano Montoneri, hanno confermato il loro gradimento per la concretezza della Carta di Valorizzazione del Territorio definendola “tra i risultati più importanti conseguiti dal Distretto, insieme con la prossima realizzazione della piattaforma digitale che potrà rispondere alle domande e alle esigenze dei visitatori in modo da organizzare ogni singolo step della propria vacanza con facilità e scrupolo: dagli indirizzi delle strutture alberghiere ed extra alberghiere, passando per ristoranti, pizzerie, escursionismo e transfer per gli aeroporti”. Presenti tra gli altri, Giada Farè, presidente del Cenaco Marzamemi, Salvatore Nieli, assessore al Turismo del Comune di Portopalo e Giuseppe Argentino, presidente della Pro loco di Marzamemi.

In piena attività, le strutture e i protagonisti delle attività turistiche coinvolte in questa tre giorni promossa dal Distretto Turistico degli Iblei, hanno confermato quanto il turismo sia un settore trasversale che interessa tutti i settori produttivi, dall’agricoltura, all’industria, al commercio e ai trasporti, puntando sempre più alla funzione “ospitale” del nostro territorio, come parametro fondamentale delle scelte positive per il futuro.