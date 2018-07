Guardia di Finanza: passaggio di consegne alla tenenza di Modica.

La Tenenza della Guardia di Finanza di Modica è protagonista di un cambio al vertice. Il Tenente Giulia Intrisano, di origine laziale, prima donna nella storia del Reparto, a seguito di un’intensa esperienza operativa biennale nella città di Milano, ha assunto il Comando della Tenenza. L’Ufficiale è laureata in “Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria” presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Il Tenente, è stata ricevuta dal Comandante Provinciale, Claudio Solombrino, che le ha augurato buon lavoro.

Il Tenente Intrisano succede nell’incarico al Capitano Alessandro Salvatore, giunto in Sicilia da Tenente nel 2016 e promosso al nuovo grado lo scorso anno. Quest’ultimo, da allora, ha svolto numerose e brillanti operazioni, dando prova di speciali qualità umane e professionali. Nell’ultimo biennio, infatti, le Fiamme Gialle di Modica, nell’espletamento dell’attività di Polizia Tributaria, hanno individuato elementi positivi di reddito non dichiarati per oltre 25 milioni di euro, recuperando a tassazione una base imponibile netta ai fini dell’imposizione diretta per oltre 18 milioni di euro oltre ad IVA evasa per 1,6 milioni di euro, 20 gli evasori totali individuati (soggetti economici sconosciuti al fisco per almeno una annualità) e 13 i soggetti denunciati all’Autorità Giudiziaria per reati tributari, con proposte di sequestro per equivalente per circa 7,5 milioni di euro.

Significativi anche i risultati conseguiti nel comparto extra tributario ed in quello della polizia giudiziaria. Tra le più importanti indagini svolte, si ricordano:

– l’operazione “simBIOsi”, che ha portato alla denuncia alla A.G. di 11 soggetti titolari di aziende agricole “Biologiche”, indagati per i reati di frode in commercio e truffa aggravata ai danni dello Stato e dell’Unione Europea, nell’ambito di una complessa indagine di polizia tributaria e giudiziaria, che ha portato alla luce una indebita percezione di finanziamenti ed incentivi all’agricoltura per circa 1 milione di euro ed una maxi frode commerciale nel settore agroalimentare “Biologico” locale;

– l’operazione “Bed&BLACK-fast”, che ha permesso di far emergere la posizione irregolare di numerose strutture ricettive extra-alberghiere operanti in violazione delle normative fiscali e di sicurezza nei Comuni di Modica e Scicli, quantificando un’evasione fiscale delle imposte sui redditi nonché dell’imposta di soggiorno pari ad oltre 1 milione di euro denunciando i titolari per l’omessa comunicazione degli alloggiati all’Autorità di pubblica sicurezza;

– il piano di interventi condotto nel primo semestre dell’anno, mirato alla repressione degli illeciti in materia di giochi e scommesse illegali, che ha portato, tra l’altro, al sequestro di 29 apparati elettronici tra congegni da gioco, personal computer, modem e monitor, nonché alla denuncia all’Autorità Giudiziaria di Ragusa di 3 gestori per il reato di esercizio abusivo di pubbliche scommesse sportive ed alla emersione di un’evasione fiscale dell’imposta PREU (Prelievo Erariale Unico) nello specifico settore dei giochi per oltre 4 milioni di euro.

Con questo bagaglio di esperienze, il Capitano Salvatore assumerà a breve il comando della Compagnia di Terracina, Reparto di più elevate dimensioni ubicato in una Provincia, quella di Latina, anch’essa caratterizzata da un impegnativo contesto socio-economico.

Il nuovo Comandante, Tenente Intrisano, ha quindi assicurato il massimo impegno personale e dei propri uomini nell’assolvimento dei compiti istituzionali demandati alla Guardia di Finanza, nonché la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le istituzioni ed i cittadini, ai quali rivolge un caloroso saluto.