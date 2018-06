Riapertura annuale del Lido della Polizia di Stato di Caucana.

Ieri, è stata inaugurata la stagione estiva del Lido della Polizia di Stato di Caucana, alla presenza delle massime autorità della Provincia.

Il Centro balneare della Polizia di Stato di Caucana, al quale si accede tramite ingressi giornalieri o abbonamenti validi per più entrate, offre molteplici servizi per i dipendenti della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, in servizio e in quiescenza, e per gli appartenenti alle altre forze di Polizia e Forze Armate, insieme ai loro parenti od ospiti.

Si aggiungono, come convenzionati, i seguenti Enti, Amministrazioni ed Associazioni:

• Il Comune di Ragusa

• Il Comune di Santa Croce Camerina

• Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa

• Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche “Sicilia-Calabria”- Ufficio 3 Tecnico II-Settore Tecnico Provinciale di Ragusa

• L’Azienda Foreste Demaniali della Regione Sicilia- Ufficio Provinciale

• Il Tribunale di Ragusa

• La Croce Rossa di Ragusa

• L’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste

• La Camera di Commercio di Ragusa

• Il Consorzio C.S.R.-A.I.A.S.

All’interno il servizio bar, ristorante, le cabine, sono alcuni dei servizi offerti ai frequentatori.

Il Lido di Caucana è uno dei quattro della Polizia di Stato presenti in Sicilia e fra i pochissimi in tutta Italia.