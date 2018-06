E’ davvero con piacere che apprendo un fatto importante e fondamentale per lo sviluppo di questo territorio. Ho avuto modo di parlare, in queste ore, con i vertici di CosEdil che, in attesa dei pronunciamenti degli organi di giustizia amministrativa che dirimeranno le questioni legate al consorzio CoSiGe che aveva in appalto i lavori autostradali, hanno deciso comunque di riprenderli per fare in modo che questo lembo di Sicilia che è la provincia di Ragusa, produttivo e fattivo, laborioso e dalle grandi prospettive, possa avere in tempi ragionevolmente brevi, l’autostrada. L’annuncio dell’onorevole Nino Minardo. Ed è anche un’ottima notizia per i tanti lavori del diretto e dell’indotto che hanno subito questi lunghi mesi di stop forzato e che adesso potranno tornare a lavorare. E per quelle imprese che sono rimaste in attesa di capire come ed in che modo fosse scritto il futuro dell’autostrada iblea e come ed in che modo potessero avere una prospettiva, Adesso la prospettiva c’è. Le ruspe, i camion, i lavoratori, torneranno sull’autostrada e i cantieri riapriranno. Ed è davvero un motivo di soddisfazione, conclude Minardo, e la ripresa di un’infrastruttura che, quando sarà finita, darà ancora più forza al nostro territorio