Esponenti Pd a Di Maio e Salvini: “Basta spot, diteci se sbloccherete infrastrutture in Sicilia”

“Bene, abbiamo assistito al vostro weekend elettorale tra Ragusa, Siracusa e Catania all’insegna degli spot su immigrati e reddito di cittadinanza, adesso però ci aspettiamo che da domani cominciate a dare risposte concrete a questi territori. Per esempio, attendiamo di essere convocati, insieme agli amministratori locali per 3 opere infrastrutturali che, dopo 50 anni di isolamento, consentiranno grazie ai governi Pd, di ammodernare e collegare la Sicilia orientale a quella occidentale”. Lo affermano in una nota il senatore Davide Faraone e il deputato regionale, Nello Dipasquale, entrambi esponenti del Partito Democratico.

“Ci riferiamo – continuano i due esponenti del Pd – alla Siracusa-Gela, in questo momento bloccata, la Ragusa-Catania, già finanziata e la metropolitana di superficie a Ragusa, finanziata con 18 milioni di euro dai governi precedenti”.

“Questo patrimonio di nuove infrastrutture – concludono Faraone e Dipasquale-non abbiamo intenzione di perderlo e vogliamo capire, aldilà degli spot elettorali, cosa intendete fare per la Sicilia e i siciliani. Capire, quindi, se sono previsti ulteriori finanziamenti per esempio per la Siracusa-Gela che non può fermarsi a Modica, ma arrivare sino a Trapani per collegare l’intera Sicilia e se per le altre opere c’è la volontà di accelerare la loro realizzazione”.