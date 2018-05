Tennistavolo: il Modica in finale!

Dopo una partita di quasi 5 ore il Modica Don Alibrandi accede alla fase finale dei play off di serie C2 per salire in serie C1. È la seconda volta in 3 anni che accade che la formazione Modicana rientri nelle prime 6 formazioni della Sicilia che lottano per contendersi l’ambita promozione nella prima categoria nazionale, ovvero la serie C1. Domenica il Modica ha sconfitto per 5-1 la CISD L’Incontro di Catania in una partita tutt’altro che scontata. I Catanesi, infatti, sono andati in vantaggio, vincendo con Gaetano Manetto il primo incontro contro Ivan Casto. Il Modica ha subito ribaltato il match con una super prestazione di Michele Blanco che ha sconfitto Gianrosario Valenti per 3-1, gara tiratissima con Blanco che ha dovuto estrarre dal proprio bagaglio il meglio del suo talento per poter superare un avversario insidiosissimo. Nella terza partita Cristian Modica ha superato per 3-0 Carmelo Campione. A marcare ancora di più il risultato ci ha pensato Casto che ha superato Valenti per 3-1 in una partita avvincente e all’ultimo sangue. Il 4-1 è stato realizzato da Modica che ha superato Manetto per 3-2. A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Blanco che, sotto 2-0 contro Campione, è riuscito a ribaltare le sorti del match in suo favore. L’incontro, iniziato alle 11,00 di mattina è terminato alle 15,45.

Le finali saranno disputate Domenica 3 Giugno, le sedi candidate ad ospitare l’incontro sono Modica ed Enna. Le partecipanti oltre la TT Modica, sono l’Asd Libertas Zaccagnini di Barcellona PG, l’Asd TT Hgr Cascino di Termini Imerese, lo Scicli Sport, l’Asd TT Ausonia Enna e l’Asd il Circolo Etneo di Pedara.