Ragusa. “San Valentino 2027: il Consiglio acquisisce parere di irregolarità dei revisori”

Ragusa, 24 novembre 2026 – «Oltre 41mila euro impegnati sull’esercizio finanziario 2027 per le luminarie di San Valentino, finanziate con la tassa di soggiorno e in violazione delle norme sull’imputazione della spesa corrente. Una scelta che, soprattutto alla luce delle difficoltà finanziarie del Comune, certifica una grave leggerezza gestionale e impone una riflessione seria sulle priorità dell’Amministrazione».

A dichiararlo congiuntamente sono i consiglieri comunali di opposizione che tornano sulla vicenda dopo il parere espresso dal collegio dei Revisori dei conti sulla determinazione n. 508 del 19 ottobre 2026 del Settore 12°.

«Durante l’ultimo Consiglio comunale abbiamo chiesto che il Collegio dei Revisori si esprimesse sulla legittimità dell’impegno di spesa di 41.475,00 euro assunto a valere sul bilancio 2027, con particolare riferimento all’articolo 183, comma 6 del Tuel e ai principi contabili che regolano l’assunzione di impegni sugli esercizi successivi. Una richiesta di trasparenza, non un’accusa, resa possibile grazie al voto delle opposizioni e nonostante il voto negativo della maggioranza».

«Il Collegio dei revisori – proseguono i consiglieri – ha ora certificato formalmente l’esistenza di un’irregolarità contabile per il mancato rispetto della normativa, chiarendo per quanto concerne l’illuminazione artistica di San Valentino che non si tratta di funzione fondamentale a giustificare la spesa, invitando gli uffici competenti a scorporare la relativa quota e a rideterminare l’impegno di spesa.

Quanto accaduto è ancora più grave se pensiamo che la determina è arrivata in un momento in cui il Comune ha dovuto fare i conti con uno squilibrio di bilancio di circa 4 milioni di euro, mentre si impegnano risorse ordinarie dell’ente sul 2027 al di fuori dei limiti consentiti dalla legge».

«Nessuno è contrario a celebrare San Valentino, ma amministrare significa rispettare le regole contabili e stabilire delle priorità. E soprattutto non avere paura della trasparenza. Il controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche è un dovere di tutti i consiglieri comunali, non una prerogativa delle opposizioni».

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