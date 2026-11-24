Raccolta delle olive nel Ragusano: 15 lavoratori in nero su 31 controllati, 6 attività sospese

RAGUSA, 24 Novembre 2026 – Controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro nelle campagne della provincia di Ragusa, con un focus particolare sulle attività legate alla raccolta delle olive. L’obiettivo delle ispezioni è verificare il rispetto della normativa sul lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel mirino dei militari sono finite dieci imprese agricole del territorio ibleo. Il bilancio dell’attività ispettiva ha fatto emergere un quadro critico, soprattutto sul fronte del lavoro sommerso: su 31 lavoratori complessivamente presenti nelle aziende controllate, 15 sono risultati in nero (quasi la metà del totale).

L’azione di contrasto ha portato a sanzioni amministrative per un importo complessivo di 84 mila euro. In sei casi su dieci, inoltre, è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, bloccando le operazioni delle aziende prive delle necessarie tutele contrattuali per i dipendenti.

L’operazione rientra nell’impegno costante per prevenire e contrastare lo sfruttamento lavorativo e il cosiddetto caporalato, fenomeni che colpiscono soprattutto chi si trova in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale, esponendo spesso i lavoratori più fragili a impieghi irregolari e a potenziali rischi per la sicurezza.

La tutela di chi lavora e il rispetto delle regole restano una priorità storica per l’Arma dei Carabinieri, impegnata da circa un secolo nella prevenzione e nella repressione delle condotte che minacciano la salute e l’incolumità nei luoghi di lavoro.

Le verifiche continueranno anche nelle prossime settimane per garantire l’osservanza delle leggi, proteggere i lavoratori e le loro famiglie e difendere la concorrenza leale a vantaggio delle imprese che operano regolarmente.

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