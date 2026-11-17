Il 20 novembre un convegno per l’infanzia e l’adolescenza il Comune, di Ragusa presenta i risultati dei progetti educativi

Ragusa, 17 novembre 2026 – In occasione della Giornata Mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in programma il prossimo 20 novembre, si terrà un incontro per presentare i progetti giunti a conclusione che il Comune di Ragusa ha realizzato, insieme agli altri Comuni del Distretto Socio-Sanitario 44 e in sinergia con i privati, per mettere al centro della nostra attenzione i bambini. Nello specifico, verranno illustrati i risultati di “Un passo in più” (che ha avuto come capofila “Medicare”), “Passo dopo Passo” (capofila Coop. Paideia) e “Un tesoro per crescere” (capofila “Le Fattorie Sociali Sicilia”).

“In questi anni – dichiara l’assessora alla Pubblica Istruzione, Catia Pasta – siamo riusciti, oltre a realizzare nuovi asili nido, ad attivare servizi pomeridiani con i progetti “Spazio Gioco” e a valorizzare al meglio le risorse del PNRR per il contrasto alla povertà educativa, investendo in prevenzione e potenziando i servizi sul territorio. È il momento di darne contezza alle famiglie e a tutta la comunità educante.”

Nel corso dell’evento, il prof. Bufalino presenterà la ricerca realizzata dall’Università di Catania – condotta tra insegnanti, educatori e genitori – e le linee guida redatte per garantire e qualificare la continuità didattica ed educativa nel delicato passaggio tra gli asili nido e le scuole dell’infanzia.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, del Vescovo Mons. Giuseppe La Placa e del Garante dell’Infanzia, Dott.ssa Parrino. L’appuntamento offrirà inoltre un’importante occasione formativa mirata a consolidare l’alleanza educativa tra istituzioni, scuola e famiglia. A questo scopo, interverranno in veste di relatori la prof.ssa Gabriella Aprile, la prof.ssa Elena Mignosi e il prof. Gaetano Bonetta.

La giornata si concluderà con un momento di condivisione e la premiazione delle favole originali scritte “a più mani” dagli educatori e dai genitori.

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