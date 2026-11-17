Borsellino, le carte nascoste e il caso De Gennaro: perché la gip ha negato gli arresti

“A Caltanissetta la Procura ipotizza un depistaggio e chiede i domiciliari per l’ex capo della Polizia. La giudice respinge la richiesta: manca un collegamento sufficientemente provato fra le condotte contestate e le indagini. Ora la parola passa al Riesame”.

Trentaquattro anni dopo la strage di via D’Amelio, la ricerca della verità torna a incrociare il nome di uno dei più importanti uomini degli apparati di sicurezza italiani. Gianni De Gennaro, già capo della Polizia e direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, è indagato a Caltanissetta per depistaggio. La Procura ne ha chiesto gli arresti domiciliari; ma la giudice per le indagini preliminari Giulia Zappalà ha respinto la richiesta. È questo il punto fermo da cui partire: nessun arresto eseguito, nessuna condanna, ma un’inchiesta che solleva interrogativi molto seri di rilievo istituzionale.

L’indagine si sviluppa attorno alla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino e ai rapporti fra De Gennaro e Arnaldo La Barbera, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo al centro della vicenda del falso pentito Vincenzo Scarantino. Una testimonianza sulla presunta disponibilità, da parte della famiglia La Barbera, di documenti sensibili ha condotto alle perquisizioni del settembre 2023. In quelle occasioni non sono stati ritrovati né l’agenda né documenti appartenenti al magistrato. Gli accertamenti hanno però aperto un ulteriore fronte investigativo.

Le accuse illustrate dal procuratore Salvatore De Luca riguardano due filoni. Il primo è un presunto depistaggio dichiarativo: De Gennaro, insieme ad alcuni collaboratori, avrebbe indotto Salvatore Contorno a non rispondere alle domande degli inquirenti. Il secondo riguarda documentazione cartacea e informatica che, secondo i pubblici ministeri, sarebbe stata spostata e occultata dopo le perquisizioni ai familiari di La Barbera. Una parte sarebbe stata affidata al marito di Donatella Peruzzi, funzionaria del Dis; successivamente, secondo l’accusa, De Gennaro e Peruzzi avrebbero distrutto altre carte. Sono contestazioni investigative, ancora da sottoporre al pieno confronto con le difese.

Proprio il contenuto dei documenti costituisce uno dei nodi della decisione della gip. Quali informazioni custodivano? A quali vicende si riferivano? E quale collegamento avevano con i fatti sui quali sta indagando la Procura nissena?

Secondo la ricostruzione dell’ordinanza pubblicata dal Quotidiano Nazionale, la giudice rileva che, senza riscontri sul contenuto degli archivi, non è possibile attribuire alle condotte contestate la finalità di sviare quelle specifiche investigazioni con il grado di gravità indiziaria necessario per una misura cautelare. Anche la distruzione dei documenti richiede approfondimenti: il provvedimento considera la possibilità che siano state eliminate copie cartacee conservando quelle informatiche. Sul versante Contorno, inoltre, la gip non ritiene sufficientemente dimostrato il condizionamento ipotizzato dall’accusa.

Il rigetto non cancella, tuttavia, gli interrogativi. Nell’ordinanza, secondo quanto riferito dall’ANSA, la giudice ritiene che De Gennaro abbia voluto sottrarre alla conoscenza degli investigatori informazioni relative alla propria attività pubblica. Riconosce inoltre che gli accertamenti hanno aperto nuove prospettive sul contesto delle stragi. Ma distingue questi elementi dalla dimostrazione richiesta per disporre gli arresti: allo stato, il collegamento investigativo non è sostenuto da indizi sufficientemente gravi.

La Procura contesta questa conclusione. Nel comunicato del 16 novembre sostiene che la decisione restringa eccessivamente il perimetro del possibile depistaggio alla sottrazione dell’agenda rossa, mentre le contestazioni comprendono anche il ritorno di Contorno a Palermo, gli anonimi del “Corvo”, le stragi del 1992 e il depistaggio Scarantino. L’appello è stato depositato il 12 novembre.

L’udienza davanti al Riesame è prevista per il primo dicembre. Il legale dei figli di Borsellino, Fabio Trizzino, ha invitato ad attendere che il quadro investigativo si completi, riconoscendo il lavoro della Procura.

La vicenda impone rigore anche nel racconto pubblico. Il prestigio di una carriera non può sottrarre nessuno agli accertamenti; una richiesta d’arresto non può sostituire le prove. Per rispetto di Borsellino, della sua scorta e degli stessi indagati, occorre tenere insieme entrambe le esigenze. La domanda decisiva resta concreta: che cosa contenevano quelle carte, e perché sarebbe stato necessario nasconderle? È su questo terreno che l’inchiesta dovrà trovare le proprie risposte.

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