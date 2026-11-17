CATANIA, 17 Novembre 2026 – Dopo anni di assenza dai palchi etnei, la cantante folk modicana Cecilia Pitino torna a esibirsi dal vivo a Catania. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 novembre alle 20.30 presso il Tinni Tinni Arts Club (via Scuto 19, nei pressi del Castello Ursino), nell’ambito della rassegna “Sicilia a Culuri”.
Ideato dall’associazione “Il Tamburo di Aci” con la direzione artistica di Davide Urso, il percorso culturale giunge così al suo terzo appuntamento. Sul palco, ad accompagnare la voce di Cecilia Pitino nel concerto intitolato “Armunia”, ci saranno i musicisti iblei Gianni Amore (fisarmonica) e Pierpaolo Sichera (chitarra), insieme al percussionista catanese Riccardo Gerbino, storico collaboratore dell’artista fin dai tempi degli album “Spunta ‘na rosa” (1998) e “Far lunari” (2003).
Il concerto si preannuncia come un viaggio sonoro che fonde la tradizione popolare siciliana con ritmi sudamericani, flamenco, echi arabo-andalusi e colori indiani.
«Mi presenterò al pubblico di Catania in maniera molto semplice», anticipa Cecilia Pitino. «Oltre ai brani più recenti come “Armunia” e “Tramonti”, proporrò pezzi tratti dai miei due dischi storici e classici della tradizione come “I pirati a Palermo”. Non mancherà un omaggio a Rosa Balistreri, anche in vista del progetto dedicato al suo centenario che mi vedrà coinvolta il prossimo anno».
Artista poliedrica che negli anni ha intrecciato canto, danza, teatro e benessere psico-fisico, Cecilia Pitino porta con sé un bagaglio ricco di collaborazioni, tra cui la recente partecipazione al progetto di Francesco Giunta per la rilettura in siciliano de “La buona novella” di Fabrizio De André, sfociata nel docufilm “Matri pi sempri”.
La rassegna “Sicilia a Culuri” proseguirà fino a dicembre in diversi quartieri della città, rientrando nel cartellone di “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026” – iniziativa promossa dal Comune di Catania e finanziata dal Ministero della Cultura per favorire l’inclusione e la coesione sociale attraverso le arti performative.
L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento posti. È consigliata la prenotazione al numero 389.809376.