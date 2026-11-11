Scoglitti, finanziato il terzo stralcio del Lungomare Riviera Lanterna

Scoglitti(Vittoria), 11 novembre 2026 –L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, annuncia con soddisfazione l’avvenuto finanziamento del terzo stralcio del Lungomare Riviera Lanterna di Scoglitti, un intervento atteso da anni che consentirà di completare una delle opere più importanti per il rilancio turistico e urbanistico della frazione marinara.

“Cari cittadini, oggi possiamo finalmente condividere una bella notizia con tutta la comunità di Scoglitti e di Vittoria. Abbiamo ricevuto la notifica del decreto di finanziamento che assegna alla nostra città 3,5 milioni di euro per la realizzazione del terzo stralcio del Lungomare Riviera Lanterna. Si tratta di un risultato straordinario che ci permette di completare un’infrastruttura storica e particolarmente attesa”.

L’intervento consentirà di proseguire e completare la riqualificazione del waterfront fino alla zona dell’Hotel Mida, valorizzando ulteriormente uno dei tratti più significativi del litorale scoglittiese.

“Parliamo di un vero e proprio fiore all’occhiello per il nostro territorio. Con questo finanziamento andremo a completare un’opera che per troppo tempo è rimasta incompiuta e che rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo turistico, economico e sociale della nostra fascia costiera. Scoglitti merita infrastrutture moderne e all’altezza delle sue potenzialità”.

L’assessore Nicastro sottolinea il lavoro svolto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Aiello per accelerare l’iter e portare a casa un risultato ritenuto strategico per il futuro della città: “L’amministrazione comunale è stata costantemente impegnata nel seguire ogni passaggio necessario affinché questo progetto potesse arrivare a compimento. Siamo rimasti sempre concentrati sull’obiettivo, lavorando con determinazione e senso di responsabilità. Per questo desidero ringraziare il sindaco Francesco Aiello per il sostegno e la visione amministrativa dimostrata, ma anche tutti gli uffici comunali e la direzione competente che hanno seguito con professionalità ogni fase del procedimento”.

Adesso l’attenzione si sposta sulle procedure necessarie per arrivare all’apertura del cantiere.

“Non ci fermeremo certo all’annuncio del finanziamento. Da oggi inizia una nuova fase che dovrà portarci rapidamente alla predisposizione degli atti e all’avvio delle procedure di gara. Vogliamo rispettare i tempi e trasformare questa importante opportunità in un’opera concreta e fruibile per cittadini e visitatori”.

Per Nicastro il completamento del Lungomare Riviera Lanterna rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita e riqualificazione del territorio.

“Non possiamo immaginare una città turistica senza infrastrutture adeguate. Scoglitti e Vittoria stanno crescendo e noi ci siamo posti un obiettivo preciso: contribuire alla ricostruzione e alla modernizzazione della nostra città attraverso opere pubbliche capaci di migliorare la qualità della vita e favorire lo sviluppo economico. Amministrare non è semplice, ma quando si lavora con impegno, serietà e spirito di squadra i risultati arrivano. Questo finanziamento ne è la dimostrazione”.

L’assessore conclude ribadendo l’impegno dell’amministrazione a proseguire sulla strada delle opere strategiche: “Scoglitti continuerà a crescere. Continueremo a lavorare con determinazione per il bene della frazione marinara e dell’intera città di Vittoria, consapevoli che ogni infrastruttura realizzata rappresenta un investimento sul futuro delle nuove generazioni e sull’attrattività del nostro territorio”.

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