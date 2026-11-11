Manovra regionale, Confcommercio Sicilia: “Segnale concreto per imprese e occupazione”

Palermo, 11 novembre 2026 – Confcommercio Sicilia accoglie con favore le misure contenute nel disegno di legge di Stabilità approvato dalla Giunta regionale presieduta da Renato Schifani, una manovra finanziaria da 1,7 miliardi di euro che prevede importanti interventi a sostegno delle imprese, dell’occupazione e della competitività del tessuto economico siciliano.

A esprimere soddisfazione è il presidente regionale di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, che sottolinea come diversi provvedimenti inseriti nella manovra vadano nella direzione auspicata dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese.

“Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino per l’attenzione dimostrata nei confronti del sistema produttivo siciliano. Le misure approvate confermano la volontà del Governo regionale di sostenere concretamente le imprese in una fase economica che continua a presentare sfide rilevanti per il commercio, il turismo, i servizi e l’intero comparto del terziario”.

Tra gli interventi maggiormente apprezzati da Confcommercio Sicilia vi è lo stanziamento di 10 milioni di euro destinati a sostenere i premi di produttività erogati dalle aziende. La misura prevede un contributo pari al 50% delle somme corrisposte ai lavoratori, percentuale che sale al 60% nel caso di dipendenti con meno di 35 anni, incentivando così sia la crescita della produttività aziendale che l’occupazione giovanile.

“Si tratta di uno strumento innovativo – evidenzia Manenti – che premia le imprese che investono sul capitale umano e valorizzano il merito, contribuendo nello stesso tempo a rendere più attrattivo il mercato del lavoro per le nuove generazioni”.

Particolarmente significativo anche il rifinanziamento con 30 milioni di euro della misura dedicata agli interessi sui mutui delle imprese, intervento che consentirà alle aziende di alleggerire il peso degli oneri finanziari e di sostenere nuovi percorsi di investimento.

“L’accesso al credito e il contenimento dei costi finanziari restano temi centrali per migliaia di imprese siciliane. Il rifinanziamento di questa misura rappresenta una risposta concreta e attesa dal mondo economico”, aggiunge il presidente di Confcommercio Sicilia.

Positivo anche il giudizio sul bonus energia da 10 milioni di euro, destinato a compensare una parte dei maggiori costi sostenuti dalle imprese rispetto all’anno precedente.

“Il caro energia continua a incidere sui bilanci aziendali, soprattutto per le piccole e medie imprese del commercio e dei servizi. Qualsiasi azione che consenta di ridurne l’impatto rappresenta un aiuto importante per mantenere competitività e livelli occupazionali”.

Un ulteriore elemento di soddisfazione riguarda la nuova misura “Più Commercio”, finanziata con 6 milioni di euro attraverso Irfis, un intervento che Confcommercio aveva sollecitato da tempo per favorire investimenti, innovazione e ammodernamento delle attività commerciali.

“Accogliamo con particolare favore l’introduzione della nuova misura Più Commercio. È una risposta concreta a una richiesta che abbiamo avanzato con convinzione negli ultimi mesi e che oggi trova finalmente attuazione. Il commercio rappresenta uno dei motori dell’economia isolana e può garantire occupazione, sviluppo e vitalità ai centri urbani e alle comunità locali”.

Per Confcommercio Sicilia la manovra approvata dalla Giunta costituisce un segnale importante di vicinanza alle imprese e al mondo produttivo.

“Adesso – conclude Manenti – sarà fondamentale auspicare l’approvazione da parte dell’Ars al più presto così da procedere con l’attuazione delle misure affinché le risorse possano arrivare in tempi certi alle imprese. Continueremo a collaborare con le istituzioni regionali per individuare ulteriori strumenti capaci di sostenere la crescita economica, la competitività e l’occupazione in Sicilia”

Salva