Sbarchi in Italia: ad ottobre crescono gli arrivi via mare (+18%), ma il trend 2026 resta in forte calo rispetto al 2025

11 Novembre 2026 – Nel mese di ottobre 2026 si è registrato un incremento degli sbarchi sulle coste italiane: sono 3.917 le persone giunte via mare, con un aumento del 18% rispetto ai 3.329 arrivi di settembre.

Nonostante la crescita congiunturale dell’ultimo mese, il dato complessivo dei primi dieci mesi del 2026 evidenzia una netta contrazione del fenomeno a livello annuale: da gennaio a ottobre si contano infatti 26.808 arrivi, meno della metà rispetto ai 58.945 registrati nello stesso periodo del 2025.

La Libia si conferma la principale rotta di partenza sia nel mese di ottobre (73% degli arrivi) sia su base annua, rappresentando il 77% del totale da inizio 2026 (pur in calo rispetto all’88% evidenziato nel periodo gennaio-ottobre 2025). Le altre persone giunte ad ottobre sono salpate da Algeria, Tunisia e Turchia.

Analizzando il dato cumulativo dei primi dieci mesi dell’anno, alle spalle della Libia si collocano:

Punto elenco Algeria: 13% degli arrivi (in forte aumento rispetto al 2% dello stesso periodo del 2025)

Punto elenco Tunisia: 10% degli arrivi (in lieve aumento dal 7% del 2025)

La Sicilia continua a rappresentare la regione maggiormente interessata dagli approdi. Nel solo mese di ottobre il 50% delle persone è sbarcato a Lampedusa, isola che nei primi dieci mesi del 2026 ha accolto il 53% di tutti gli arrivi nazionali (dato in calo rispetto al 76% del 2025).

Tra gli altri numerosi punti di approdo si registrano scali in Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Campania, Lazio e Liguria (tra cui Sant’Antioco, Pantelleria, Civitavecchia, Portopalo di Capo Passero, Augusta, Taranto, Pozzallo, Reggio Calabria, Napoli, Vibo Valentia, Savona, Messina, Livorno, Trapani, Catania, Cagliari, Marettimo, Salerno, Capo Sperone, Pula, Petrosino, Lampione e Mazara del Vallo).

Le principali nazionalità dichiarate dai migranti al momento dell’arrivo tra gennaio e ottobre 2026 vedono al primo posto il Bangladesh:

Punto elenco Bangladesh: 23%

Punto elenco Algeria: 13%

Punto elenco Somalia: 11%

Punto elenco Eritrea: 10%

Punto elenco Sudan: 7%

Punto elenco Pakistan: 6%

Punto elenco Egitto: 6%

Punto elenco Tunisia: 5%

Punto elenco Etiopia: 2%

Punto elenco Mali: 2%

Si segnala un incremento nella quota di minori non accompagnati, che nei primi dieci mesi dell’anno rappresentano il 21% del totale degli arrivi via mare, rispetto al 18% registrato nello stesso periodo del 2025.

Nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2026, il 21% delle persone giunte in Italia è stato soccorso dalle navi delle ONG operative nel Mediterraneo.

Resta drammatico il bilancio delle vite umane perse in mare. I dati dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Missing Migrants Project dell’OIM) indicano che nei primi dieci mesi del 2026 le persone morte o disperse nel Mediterraneo sono state 2.045 (escludendo la rotta dell’Africa nord-occidentale). Di queste, 1.036 (il 51%) sono nate o scomparse lungo la rotta del Mediterraneo Centrale. Nello stesso periodo del 2025 si erano registrate 1.710 vittime complessive, di cui 1.026 (60%) sulla rotta Centrale.

Presso i punti di sbarco si conferma l’impegno dell’UNHCR (Agenzia ONU per i Rifugiati), attiva al fianco delle autorità italiane e in collaborazione con il partner International Rescue Committee (IRC) e le agenzie nazionali ed europee. I team dedicati operano per fornire un’adeguata informazione ai nuovi arrivati e garantire l’immediata individuazione e presa in carico delle persone portatrici di specifiche vulnerabilità presso i servizi specializzati.

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