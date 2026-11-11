La Misericordia di Modica porta il primo soccorso nelle scuole: al via il progetto formativo con il Galilei-Campailla

Modica, 11 novembre 2026 – La cultura del soccorso, la prevenzione e la capacità di intervenire nelle emergenze entrano nelle aule scolastiche grazie all’impegno della Misericordia di Modica, protagonista di un’importante iniziativa di formazione rivolta agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei-Campailla”.

Martedì 10 novembre, presso la Presidenza dell’istituto, è stata sottoscritta la convenzione tra la Misericordia e la scuola per la realizzazione del percorso di Formazione Scuola-Lavoro (ex PCTO) denominato “Corso di Primo Soccorso”.

Un progetto che vede la Misericordia assumere un ruolo centrale nella diffusione della cultura del soccorso sanitario e nella formazione delle nuove generazioni, mettendo a disposizione competenze, esperienza e professionalità maturate nell’ambito del volontariato e dell’attività di assistenza alla comunità.

Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 10 ore e si svolgerà presso il Liceo Scientifico di Modica e consentirà agli studenti di acquisire crediti formativi anche per concorrere alle discipline sanitarie universitarie in quanto la società scientifica NRC di cui fa parte come affiliata la Misericordia.

Saranno coinvolti 64 studenti frequentanti il percorso di potenziamento di Biologia e la curvatura biomedica dell’istituto, appartenenti alle tre annualità. Gli alunni saranno suddivisi in tre gruppi e ciascun gruppo seguirà tre incontri, articolati in momenti di formazione teorica ed esercitazioni pratiche. Il primo ciclo prenderà il via il prossimo 27 novembre.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del Protocollo d’intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la Federazione Regionale delle Misericordie, che promuove la collaborazione tra il mondo della scuola e quello del volontariato, con particolare attenzione alla diffusione delle manovre di primo soccorso e alla sensibilizzazione dei giovani verso i temi della solidarietà e della tutela della vita.

Per la Misericordia di Modica, questa collaborazione rappresenta molto più di un semplice percorso didattico: è un investimento sociale e culturale, nella consapevolezza che saper riconoscere un’emergenza e conoscere le prime manovre da effettuare può fare la differenza tra la vita e la morte.

Significativo anche il contributo economico riconosciuto dall’istituto alla Misericordia, che sarà interamente destinato all’acquisto di uno specifico strumento didattico per l’addestramento alle manovre di primo soccorso sanitario, potenziando così le dotazioni formative a disposizione dell’associazione.

Alla sottoscrizione della convenzione erano presenti la professoressa Annamaria Garofalo, referente e tutor del progetto, il dirigente scolastico Rosario Palumbo Piccionello e Angelo Gugliotta, Governatore della Misericordia di Modica.

«Portare la cultura del primo soccorso tra i giovani significa investire concretamente sulla sicurezza della nostra comunità. La Misericordia crede profondamente nel valore della formazione e nella necessità di rendere sempre più persone capaci di affrontare con consapevolezza le situazioni di emergenza. Insegnare ai ragazzi le manovre di primo soccorso significa trasmettere non soltanto conoscenze tecniche, ma soprattutto il valore della solidarietà, della responsabilità e dell’attenzione verso il prossimo».

Con questo progetto, la Misericordia di Modica rinnova il proprio impegno sul territorio, confermando la propria missione: essere accanto alle persone, non soltanto quando c’è bisogno di soccorrere, ma anche attraverso la prevenzione, la formazione e la diffusione di una vera cultura del volontariato.

Salva