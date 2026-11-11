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Cent’anni di energia e tradizione: Modica festeggia Donna Zudda con il sindaco

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MODICA, 11 Novembre 2026 – Una straordinaria festa di comunità, affetto e vitalità ha illuminato Modica Alta per celebrare un traguardo eccezionale: i cento anni di Orazia Puglisi, per tutti semplicemente Donna Zudda.

Circondata dall’abbraccio caloroso di figli, nipoti, pronipoti e di un’intera città che la ama, la festeggiata ha spento le cento candeline ieri sera alla presenza del sindaco, Maria Monisteri, regalando a tutti i presenti una serata indimenticabile all’insegna della gioia e della memoria.

“Quello che più sorprende e conquista di Donna Zudda è la sua vitalità travolgente – spiega il primo cittadino – . Chi ha avuto il privilegio di ascoltarla dice di un racconto dei suoi primi cento anni vissuto con una lucidità sbalorditiva, capace di fare invidia a persone molto più giovani”.

Tra un ricordo e un sorriso, la conversazione si è naturalmente spostata su una delle sue grandi passioni di sempre: la cucina. A dispetto dell’età, Donna Zudda continua a dilettarsi ai fornelli preparando con cura le sue inconfondibili specialità della tradizione modicana. Tra i suoi cavalli di battaglia figurano immancabili il saporito brodo di gallina, le inimitabili scacce e il bollito, preparati con quella sapienza antica che solo l’esperienza sa regalare.

“L’energia di Donna Zudda è contagiosa – conclude Monisteri – capace di travolgere chiunque le si avvicini e di trasformare una ricorrenza familiare in un momento di festa collettiva per tutta Modica Alta”.

La serata si è conclusa tra gli auguri più affettuosi e un brindisi corale, con uno sguardo già rivolto al futuro. D’altronde, come la stessa festeggiata ha confidato con il suo spirito inossidabile: “Prepariamoci al 101!”

Tantissimi auguri di buon compleanno, Donna Zudda!

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