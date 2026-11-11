Stop a palloncini, lanterne e glitter a Modica: scatta la nuova ordinanza comunale

MODICA, 11 Novembre 2026 – Il Comune di Modica rafforza l’impegno per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano. È stata emessa la nuova ordinanza del sindaco che introduce il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di rilasciare in aria palloncini e lanterne volanti, oltre a proibire l’uso di coriandoli in plastica, glitter e altri elementi decorativi non biodegradabili.

Il provvedimento sostituisce e revoca integralmente la precedente Ordinanza Sindacale del 14 novembre 2023, aggiornando le disposizioni con regole più rigide a tutela dell’ecosistema locale e della sicurezza pubblica.

Alla base della decisione ci sono motivazioni ecologiche e di sicurezza non più rimandabili: i palloncini che ricadono al suolo o in mare e le microplastiche contenute in glitter e coriandoli plastificati vengono spesso ingeriti da animali selvatici e fauna marina, causandone il soffocamento o lesioni interne mortali; le lanterne volanti, alimentate da fiamme libere, rappresentano un costante pericolo per l’innesco di roghi in aree boschive, agricole e nel centro abitato, i coriandoli sintetici e i brillantini sono quasi impossibili da rimuovere con le normali spazzatrici, rimanendo a lungo nell’ambiente e disgregandosi in microplastiche inquinanti.

Il divieto riguarda sia i luoghi pubblici sia i locali o spazi privati in occasione di manifestazioni, feste, matrimoni e cerimonie: nessun tipo di palloncino (indipendentemente dal materiale o dal gas utilizzato) o lanterna cinese potrà più essere liberato in aria; è vietato l’uso di coriandoli, glitter, filanti o sparacoriandoli contenenti parti in plastica o materiali sintetici.

Resta autorizzato esclusivamente l’utilizzo di coriandoli e filanti realizzati in carta biodegradabile al 100% e compostabile, fermo restando l’obbligo per gli organizzatori di ripulire l’area al termine dell’evento.

L’osservanza del provvedimento sarà assicurata dalla Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine. I trasgressori rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.

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