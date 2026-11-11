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Stop a palloncini, lanterne e glitter a Modica: scatta la nuova ordinanza comunale

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MODICA, 11 Novembre 2026 – Il Comune di Modica rafforza l’impegno per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano. È stata emessa la nuova ordinanza del sindaco  che introduce il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di rilasciare in aria palloncini e lanterne volanti, oltre a proibire l’uso di coriandoli in plastica, glitter e altri elementi decorativi non biodegradabili.

Il provvedimento sostituisce e revoca integralmente la precedente Ordinanza Sindacale  del 14 novembre 2023, aggiornando le disposizioni con regole più rigide a tutela dell’ecosistema locale e della sicurezza pubblica.

Alla base della decisione ci sono motivazioni ecologiche e di sicurezza non più rimandabili: i  palloncini che ricadono al suolo o in mare e le microplastiche contenute in glitter e coriandoli plastificati vengono spesso ingeriti da animali selvatici e fauna marina, causandone il soffocamento o lesioni interne mortali; le  lanterne volanti, alimentate da fiamme libere, rappresentano un costante pericolo per l’innesco di roghi in aree boschive, agricole e nel centro abitato, i coriandoli sintetici e i brillantini sono quasi impossibili da rimuovere con le normali spazzatrici, rimanendo a lungo nell’ambiente e disgregandosi in microplastiche inquinanti.

Il divieto riguarda sia i luoghi pubblici sia i locali o spazi privati in occasione di manifestazioni, feste, matrimoni e cerimonie: nessun tipo di palloncino (indipendentemente dal materiale o dal gas utilizzato) o lanterna cinese potrà più essere liberato in aria; è  vietato l’uso di coriandoli, glitter, filanti o sparacoriandoli contenenti parti in plastica o materiali sintetici.

Resta autorizzato esclusivamente l’utilizzo di coriandoli e filanti realizzati in carta biodegradabile al 100% e compostabile, fermo restando l’obbligo per gli organizzatori di ripulire l’area al termine dell’evento.

L’osservanza del provvedimento sarà assicurata dalla Polizia Locale e dalle Forze dell’Ordine. I trasgressori rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500 euro.

© Riproduzione riservata

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1 commento su “Stop a palloncini, lanterne e glitter a Modica: scatta la nuova ordinanza comunale”

  1. Pippo calze corte

    Bummi petardi rumorosissimi e pericolosi si possono sparari? Benissimo salvaguardiamo l’ambiente e i cittadini no? Ti sparano sotto casa e ti fanno sobbalzare dalla poltrona o dal letto a volte tremano anche i vetri. Animali credo chè si tratti di ambiente e natura chè si spaventano e tentano di ampittusiarisi negli angoli più nascosti. Bene … SI PUÒ FARE !!! … spari e fuochi compleanni battesimi comunioni matrimoni ecc. Diplomi promozioni patenti vittorie ecc. Goliardate Supra o scrusciu carretto. Ogni fesseria occasione è buona pì sparari. Ora iniziano si avvicinano feste e vanno avanti fin dopo Carnevale Bravi bis sparamu picciuotti, chè bellu. Vietarlo non sarebbe meglio e fare rispettare le ordinanze con controlli e pesanti sanzioni amministrative, no? Non solo divieto di vendita perché vendono lo stesso o si spostano a pochi km e li comprano . Giochi di artificio ovunque giorni qualsiasi a mezzanotte. Bii a picciridda fici l’onomastico a chiè non ciò festeggio e ci vuonu i bummi allura. A Fighia amici i compagnetti si e Idda no! Feste prossime divieto assoluto solo fuochi per mezzanotte del 31 istituzionali del comune e anche sobri. E basta. Ogni festa religiosa in ogni Chiesa bummi a matina o manzuonnu o vespri a sciuta e a trasuta e puoi a fini festa. Figuratevi con 100 chiese … il paradiso ( delle signore ) noo rè sparabummi. Solo fuochi al massimo, per rispetto della tradizione popolare e per piccoli turisti e devoti , solo per le feste patronali nè abbiamo tre. E per la Santa Pasqua. Non sarà così. Nessuna sanzione per palloncini lanterne coriandoli cù à controllari. Bummi liberi. La città “dei fuochi … artificiali e rè bummi ” . Povera Modica schiacciata e tradita … Spero proprio che si metta mano anche per i fuochi e petardi vietandoli.

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