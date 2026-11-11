Ragusa. Allarmi bomba nelle scuole, Curciullo(PD): “Fare luce sulle minacce, non si escluda tentativo di destabilizzazione”

Ragusa, 11 novembre 2026 – “Quanto accaduto oggi nelle scuole italiane, comprese alcune della nostra provincia, è un fatto di estrema gravità che non può essere sottovalutato. Una serie di minacce diffuse su scala nazionale, con episodi analoghi segnalati anche in altri Paesi europei, che ha seminato preoccupazione tra migliaia di studenti, famiglie e insegnanti.

Non sappiamo ancora chi ci sia dietro questi messaggi né quali siano le reali intenzioni dei responsabili, ma la portata del fenomeno solleva il sospetto dell’esistenza di un disegno più ampio, finalizzato a diffondere paura e incertezza e a destabilizzare il Paese, forse anche con l’approssimarsi degli appuntamenti elettorali. Spetta agli investigatori verificare questa ipotesi, senza sottovalutazioni ma anche senza alimentare inutili allarmismi.

Per questo riteniamo indispensabile che venga fatta piena luce, nel più breve tempo possibile, sull’origine di queste minacce, sugli eventuali collegamenti tra gli episodi e sulle responsabilità, a tutela della sicurezza dei cittadini e della serenità della vita democratica.

Come Partito Democratico esprimiamo la nostra vicinanza alle comunità scolastiche coinvolte e il nostro apprezzamento per il lavoro delle forze dell’ordine e di quanti sono intervenuti per garantire la sicurezza degli studenti.

La scuola è un presidio fondamentale della nostra società e non può diventare bersaglio di intimidazioni, qualunque ne sia la matrice”.

Angelo Curciullo

Segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa

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Allarmi bomba nelle scuole, PD Ragusa: “Condanniamo questi gesti, solidarietà alla comunità scolastica”

“Esprimiamo ferma condanna per le minacce di attentati che oggi hanno interessato numerosi istituti scolastici in tutta Italia, coinvolgendo anche alcune scuole della nostra città. Si tratta di episodi gravi e inaccettabili, che hanno provocato preoccupazione tra studenti, famiglie e personale scolastico, turbando il regolare svolgimento delle attività didattiche.

A nome del Partito Democratico di Ragusa desidero esprimere vicinanza e solidarietà agli studenti, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale coinvolto, insieme a un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine per il tempestivo intervento.

Confidiamo che le indagini consentano di individuare quanto prima i responsabili e di fare piena luce sull’accaduto”.

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