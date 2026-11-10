Modica, caso Geodetico: tra infiltrazioni e scontro politico, qual è la verità sul finanziamento da un milione?

MODICA, 10 Novembre 2026 – Invece di guardare il tabellone dei punteggi o seguire la palla che vola sopra la rete, a Modica gli atleti e le società di pallavolo sono ormai costretti a giocare con gli occhi rivolti al soffitto per capire se piove. L’ennesima pagina mortificante per lo sport cittadino si è consumata sabato scorso, quando la gara del campionato di Serie C femminile disputata al Geodetico del quartiere Sorda, in via Fabrizio, è stata interrotta a causa dell’acqua piovana caduta direttamente sul parquet. Un episodio che ha costretto le squadre a un’umiliante “transumanza” verso l’impianto della vicina Pozzallo per poter concludere la partita.

Una situazione assurda e inaccettabile che mina il lavoro di decine di squadre, centinaia di giovani atleti e intere famiglie che sostengono con passione ed enormi sacrifici quello che rappresenta il principale movimento sportivo della città.

Sulla vicenda sono intervenuti congiuntamente i consiglieri comunali di opposizione Paolo Nigro, Giammarco Covato, Elena Frasca, Miriam Franzò, Rita Floridia, Giovanni Alecci, Alessio Ruffino e Angelo Spadaro, riprendendo e facendo proprie le recenti dichiarazioni degli ex assessori Antonio Drago e Tino Antoci: “Siamo di fronte all’ennesimo corto circuito politico e amministrativo di questa amministrazione. Da anni il Geodetico convive con carenze strutturali croniche: infiltrazioni d’acqua, spogliatoi indecorosi e cronica mancanza delle autorizzazioni per il pubblico spettacolo. Eppure, le soluzioni non solo esistono, ma sarebbero già pronte e finanziate”.

Stando a quanto dichiarato dall’ex assessore ai Lavori Pubblici, infatti, un decreto del Ministero dell’Interno avrebbe destinato al Comune di Modica ben 1.050.000 euro a costo zero per le casse comunali. Risorse specificamente riservate alla riqualificazione integrale della struttura di via Fabrizio — tra rifacimento della copertura, nuove tribune, spogliatoi, messa in sicurezza, climatizzazione ed efficientamento energetico — all’interno di un pacchetto complessivo da 5 milioni di euro destinato anche a piazza Santa Elisabetta e alla viabilità urbana.

“Di fronte a queste cifre e a questi fatti, la domanda sorge spontanea e la poniamo direttamente alla sindaca e alla sua giunta — incalzano i consiglieri di opposizione —: Dove sta la verità? Questi soldi ci sono o non ci sono? E se ci sono davvero nelle casse del Comune, per quale motivo non vengono spesi?”

Il nodo cruciale della vicenda riguarda i tempi. I decreti ministeriali legati a questi finanziamenti impongono scadenze perentorie e rigide per l’aggiudicazione dei lavori, pena la revoca immediata dei fondi che tornerebbero direttamente al Ministero. Ad oggi, tuttavia, non risulterebbe ancora affidato nemmeno l’incarico per la progettazione dell’impianto.

“Esigiamo chiarezza immediata e trasparenza di fronte alla città — concludono gli otto esponenti di opposizione —. La Giunta chiarisca subito se le somme siano state regolarmente iscritte a bilancio, chi debba firmare il progetto e quale sia il cronoprogramma definitivo per arrivare all’appalto prima che sia troppo tardi. Basta con le pezze e i rimedi di fortuna: Modica non può permettersi di perdere oltre un milione di euro per l’incuria o l’incapacità amministrativa di chi la governa. Squadre e società gloriose non possono vivere nell’incertezza, con il rischio continuo di pregiudicare le stagioni e perdere sponsor cruciali per la loro sopravvivenza”.

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