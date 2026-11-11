Modica e le 100 chiese. Viaggio nella chiesa di Santa Maria della Purificazione..di Nino Sparacino

Un viaggio nel tempo tra le rocce e le memorie dimenticate della periferia nord di Modica. Prosegue il lavoro di documentazione ed esplorazione del fotoreporter Nino Sparacino, dedicato al patrimonio monumentale e rupestre modicano accende i riflettori su un complesso di eccezionale valore storico ed etno-antropologico: la Chiesa di Santa Maria della Purificazione (nota anche come la “Candelora”) e l’annesso Romitorio.

Il sito si trova risalendo sulla sinistra del torrente Pisciotto, nell’area storicamente conosciuta come “San Franciscu a Cava”, proprio sotto l’imponente costone di San Giuseppe ‘u Timpuni. In questo snodo paesaggistico di rara suggestione, a poca distanza dai resti dell’antica chiesetta di Santa Orsola, sorge un plesso religioso la cui origine viene ipotizzata dagli studiosi entro e non oltre il XII secolo, sia per la conformazione dell’impianto architettonico sia per il ritrovamento di importanti tracce di affreschi.

“Nonostante l’antichità e l’importanza originaria – spiega Sparacino – il complesso ha subito un inesorabile processo di antropizzazione e degrado: già prima del 1950, l’intera struttura sacra è stata convertita in abitazione privata e fabbricato rurale”.

Se lo storico modicano Placido Carrafa si era limitato nei suoi scritti a classificare la chiesa tra i “religiosi eremitaggi” del territorio senza specificarne l’esatta ubicazione, un quadro dettagliato giunge dalle pagine dello scrittore Franco Libero Belgiorno. Nel suo volume Modica e le sue chiese (1953), Belgiorno lascia una descrizione minuziosa ma amara del sito:

«Della chiesa, demolita quasi interamente, resta la rettangolare cappella ricavata dalla roccia su cui si notano evidenti tracce di affreschi religiosi. Il romitorio è il fabbricato più importante. Si può notare l’ingresso composto da un grandioso arco a tutto sesto, romanico, che si poggia su due pilastri di conci rettangolari […] privi di ornamentazione.»

Belgiorno ricostruisce l’articolazione originaria del romitorio, stimando la presenza di almeno quattro ambienti al piano terra e di altre stanze al livello superiore. Il suo resoconto si chiude tuttavia con una nota di sconforto sulla conservazione del luogo:

«Le distruzioni, le sovrapposizioni e le modifiche che ha subito questo importante edificio religioso, ora, purtroppo trasformato in case rurali ed in asilo di bestie domestiche, non consentono il restauro, onde farne un plesso monumentale da visitare.»

Attraverso l’obiettivo e la ricerca sul campo, Nino Sparacino riporta al centro del dibattito culturale luoghi che rischiano di scomparire dalla memoria collettiva. La sua documentazione fotografica della Candelora non restituisce soltanto i dettagli stilistici di transizione del romanico modicano o i frammenti di pittura parietale ancora resistenti alla roccia, ma invita a una riflessione sul valore del patrimonio rupestre dell’area iblea.

credits Nino Sparacino

Salva