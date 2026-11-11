Fita Cna Ragusa. Trasporto merci pericolose, revocata l’interdizione sulla Siracusa-Modica

Ragusa, 11 novembre 2026 – Con l’ordinanza del Cas n.82/2026 del 9 novembre, viene finalmente revocata l’interdizione, in entrambe le direzioni di marcia, dei mezzi che trasportano merci pericolose dell’autostrada A18 nel tratto Siracusa-Modica. A dirlo sono Gianni Sallemi, presidente Fita Cna Ragusa, con Giorgio Stracquadanio ed Enzo Spatola, rispettivamente responsabile regionale e territoriale della stessa organizzazione di categoria. “Un risultato che Cna Fita Ragusa – sottolineano i tre – ha ricercato e raggiunto anche grazie alle sollecitazioni che l’organizzazione ha esercitato nei confronti del presidente del Libero consorzio comunale, Maria Rita Schembari e del senatore Salvo Sallemi. Un risultato che viene incontro alle esigenze del territorio tutto e alle necessità dell’autotrasporto, in particolare del settore Adr (trasporto merci pericolose). Ora la nostra attenzione si sposta sul settore autostradale gestito dall’Anas, in particolare con la messa in sicurezza delle gallerie San Fratello e San Demetrio. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro con Ansfisa e con la stessa Anas per individuare percorsi che portino all’utilizzo dell’infrastruttura”.

Salva