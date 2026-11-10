MODICA, 10 novembre 2026 – La sicurezza dei pedoni sulle strade cittadine di Modica rappresenta ormai una criticità evidente. Alla luce dei recenti e gravi incidenti stradali verificatisi sul territorio comunale, il Movimento 5 Stelle Modica chiede all’Amministrazione comunale di predisporre un piano straordinario e immediato per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali presenti in città e nelle aree periferiche.
Come evidenziato dalle numerose segnalazioni raccolte e dalla documentazione fotografica realizzata in diverse zone del centro urbano e delle periferie, lo stato della segnaletica orizzontale appare fortemente degradato. In molti punti critici le strisce pedonali risultano quasi completamente sbiadite a causa dell’usura e della manutenzione carente, rendendo poco visibili gli attraversamenti, soprattutto nelle ore serali, notturne e in condizioni di pioggia.
Oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale, possibilmente mediante l’impiego di vernici ad alta rifrangenza, il Movimento 5 Stelle sollecita anche interventi mirati per il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con l’installazione di sistemi idonei a rendere maggiormente visibili sia gli attraversamenti sia i pedoni che li percorrono.
«Non possiamo attendere ulteriori tragedie prima di intervenire» – dichiara il coordinatore del Movimento 5 Stelle Modica, Piero Bellaera «Chiediamo al Comune di programmare con urgenza un intervento capillare che interessi l’intero territorio comunale, ripristinando le strisce pedonali cancellate dal tempo e installando punti luce adeguati in corrispondenza degli attraversamenti più a rischio. La tutela e la sicurezza di tutti i cittadini devono rappresentare la priorità assoluta per chi ha il compito di amministrare e dovrebbe prendersi cura della città».
1 commento su “Sicurezza stradale a Modica: M5s chiede il rifacimento degli attraversamenti pedonali e il potenziamento dell’illuminazione pubblica”
Potrebbero proporre giubbini arancioni a strisce bianche per attraversare la sede stradale, con multe salate per chi sprovvisto di giubbino. Naturalmente con il casco ben allacciato in testa.
Cosa non si fa per avere qualche consenso.