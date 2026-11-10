Sicurezza stradale a Modica: M5s chiede il rifacimento degli attraversamenti pedonali e il potenziamento dell’illuminazione pubblica

MODICA, 10 novembre 2026 – La sicurezza dei pedoni sulle strade cittadine di Modica rappresenta ormai una criticità evidente. Alla luce dei recenti e gravi incidenti stradali verificatisi sul territorio comunale, il Movimento 5 Stelle Modica chiede all’Amministrazione comunale di predisporre un piano straordinario e immediato per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali presenti in città e nelle aree periferiche.

Come evidenziato dalle numerose segnalazioni raccolte e dalla documentazione fotografica realizzata in diverse zone del centro urbano e delle periferie, lo stato della segnaletica orizzontale appare fortemente degradato. In molti punti critici le strisce pedonali risultano quasi completamente sbiadite a causa dell’usura e della manutenzione carente, rendendo poco visibili gli attraversamenti, soprattutto nelle ore serali, notturne e in condizioni di pioggia.

Oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale, possibilmente mediante l’impiego di vernici ad alta rifrangenza, il Movimento 5 Stelle sollecita anche interventi mirati per il potenziamento dell’illuminazione pubblica, con l’installazione di sistemi idonei a rendere maggiormente visibili sia gli attraversamenti sia i pedoni che li percorrono.

«Non possiamo attendere ulteriori tragedie prima di intervenire» – dichiara il coordinatore del Movimento 5 Stelle Modica, Piero Bellaera «Chiediamo al Comune di programmare con urgenza un intervento capillare che interessi l’intero territorio comunale, ripristinando le strisce pedonali cancellate dal tempo e installando punti luce adeguati in corrispondenza degli attraversamenti più a rischio. La tutela e la sicurezza di tutti i cittadini devono rappresentare la priorità assoluta per chi ha il compito di amministrare e dovrebbe prendersi cura della città».

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