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Pozzallo, tagli al PEF TARI: Pozzallo in Movimento attacca l’amministrazione Ammatuna

. «Solo un'illusione contabile, in arrivo una stangata per i cittadini»
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POZZALLO, 10 Novembre 2026 – «Tagliare le cifre del PEF TARI sulla carta non significa far risparmiare i cittadini, ma solo preparare una stangata differita e condannare la città al degrado». È l’allarme lanciato dal gruppo Pozzallo in Movimento, che torna a criticare la gestione dei rifiuti da parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Ammatuna, evidenziando come i recenti campanelli d’allarme sollevati dalle organizzazioni sindacali sul futuro del servizio confermino appieno la denuncia presentata dallo scorso luglio.

Al centro della contestazione c’è il voto contrario del consigliere Giuseppe Giampietro al Piano Economico Finanziario della TARI per il triennio 2026-2029, approvato dalla maggioranza con cifre al ribasso rispetto al periodo 2022-2025. Un’operazione definita una vera e propria illusione contabile, poiché punta a ridurre le uscite mentre le utenze reali del territorio sono salite da 8.800 a circa 11.000, spinte anche dall’espansione delle zone periferiche.

Secondo l’opposizione, la compressione del budget porterà inevitabilmente a un ridimensionamento della pianta organica degli operatori e a una riduzione delle frequenze di raccolta. La vera criticità si manifesterà nel medio termine: quando il servizio andrà in sofferenza, la futura amministrazione eletta nel 2027 sarà costretta a ricorrere a ordinanze d’urgenza e interventi extra-canone. I costi straordinari si scaricheranno quindi sulle bollette dei pozzallesi sotto forma di aumenti postumi, mascherando con un consenso elettorale a breve termine quella che Pozzallo in Movimento definisce una bomba a orologeria finanziaria.

Per uscire da questa logica emergenziale, il movimento sollecita un cambio di rotta basato sull’innovazione e sulla sostenibilità. Tra le soluzioni proposte figurano l’introduzione della tariffa puntuale per premiare gli utenti più virtuosi, l’installazione di eco-compattatori incentivanti, l’avvio del compostaggio domestico nelle aree periferiche e il potenziamento del personale per garantire il decoro urbano e la dignità dei lavoratori.

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