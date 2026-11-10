Geodetico di via Fabrizio a Modica. Drago: “I soldi ci sono, manca solo l’iter. Non si perda altro tempo”

MODICA, 10 Novembre 2026 – A Modica la pallavolo rappresenta il principale movimento sportivo cittadino, sostenuto da decine di squadre, centinaia di atleti di ogni età e campionati nazionali disputati al Geodetico di via Fabrizio. Un movimento guidato dalla passione delle famiglie e dalle società sportive, costrette da anni a convivere con le criticità storiche dell’impianto: dalle infiltrazioni d’acqua all’assenza di climatizzazione, fino agli spogliatoi inadeguati e alla mancanza delle autorizzazioni per il pubblico spettacolo. L’ennesima dimostrazione si è avuta sabato scorso, quando la gara di Serie C femminile è stata sospesa a causa della pioggia caduta sul campo e trasferita a Pozzallo.

Sull’episodio interviene l’ex assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Drago, che rivendica il lavoro svolto insieme all’ex assessore Tino Antoci per ottenere una risposta definitiva ed evitare l’ennesimo intervento tampone. “L’iter amministrativo ha condotto all’ottenimento di un finanziamento di 1.050.000 euro, stanziato con decreto del Ministero dell’Interno a costo zero per il bilancio comunale. Le risorse sono destinate alla riqualificazione integrale della struttura: nuova copertura, rifacimento di tribune e spogliatoi, messa in sicurezza, climatizzazione ed efficientamento energetico. Lo stesso decreto assegna a Modica ulteriori 3,95 milioni di euro per piazza Santa Elisabetta e la sistemazione delle strade urbane, per un totale di 5 milioni di investimenti”.

L’attenzione si sposta ora sulle tempistiche imminenti. Il decreto ministeriale fissa infatti scadenze rigide per l’aggiudicazione dei lavori, superate le quali i fondi torneranno allo Stato. Poiché ad oggi non risulterebbe ancora affidato l’incarico di progettazione per l’impianto di via Fabrizio, l’ex assessore chiede chiarimenti urgenti alla giunta in carica sul perché si stia ritardando l’iter, chi firmerà il progetto, se le somme siano già state iscritte a bilancio e quale sia il cronoprogramma per arrivare alla gara d’appalto entro i termini stabiliti.

L’appello finale invita a mettere da parte i rimedi di fortuna e a far partire i cantieri senza ulteriori rinvii, garantendo a società, atleti e famiglie la struttura moderna e sicura che meritano.

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