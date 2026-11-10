Mercato immobiliare nel Ragusano: presentato il Borsino Immobiliare 2026 di Coldwell Banker Maxi Real Estate

RAGUSA, 10 Novembre 2026 – Comprendere come cambiano la domanda, i valori economici e la qualità dell’abitare in un territorio in costante trasformazione. È questo l’obiettivo principale del Borsino Immobiliare 2026, il report annuale redatto dall’Osservatorio di Coldwell Banker Maxi Real Estate, unico strumento d’analisi di questo genere sviluppato capillarmente nella provincia di Ragusa. Il documento rappresenta una ricerca rigorosa e dettagliata, frutto di una paziente acquisizione di dati che ha consentito di analizzare a fondo il territorio ibleo. Più che una semplice sequenza di quotazioni, il report punta a decodificare le esigenze reali del settore, leggendo le trasformazioni in atto sia sul fronte delle proposte immobiliari che su quello delle aspirazioni abitative. Una fotografia del mercato: l’impatto dei differenziali territoriali La nuova edizione del Borsino fornisce una fotografia aggiornata e precisa del mercato residenziale della provincia, suddivisa per comuni e aree territoriali. A tracciare le linee guida dell’indagine è Andrea Russo, Franchising Manager di Coldwell Banker Italy, che evidenzia come dai dati emergano chiaramente dei marcati differenziali territoriali:«

Dai numeri emersi dal nostro lavoro è scaturita una palese differenziazione del mercato immobiliare nella sua interezza e da zona a zona, sia nella qualità dell’offerta sia nella localizzazione degli immobili, nei servizi d’area e nelle caratteristiche della domanda. Elementi che incidono sempre più nella determinazione dei valori effettivi di acquisto e vendita».

L’Osservatorio Coldwell ha concepito il Borsino come una guida pratica e sintetica nei contenuti, fondata su un metodo di ricerca rigoroso e pensata per supportare proprietari, acquirenti, investitori e professionisti del settore. Il valore aggiunto del report risiede nella capacità di parametrare le quotazioni di sintesi alle specificità delle singole unità abitative. Attraverso il confronto tra immobili comparabili, il Borsino permette di definire con accuratezza le dinamiche tra domanda e offerta, incrociando i dati reali delle compravendite registrate sul campo. Un punto di osservazione privilegiato che nasce dal territorio e per il territorio, offrendo un quadro chiaro per interpretare l’evoluzione del patrimonio immobiliare ibleo.

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