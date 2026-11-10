Italia Viva e Partito Socialista a Scicli. Il tempo dell’attesa è finito. Adesso è il tempo della consapevolezza

Scicli, 10 novembre 2026 – “Per oltre due mesi abbiamo creduto e lavorato affinché le primarie per Scicli potessero rappresentare il terreno comune sul quale costruire una sintesi politica e una candidatura condivisa per la nostra città. La proposta avanzata da Italia Viva e Partito Socialista nasceva dalla convinzione che le primarie non dovessero essere uno strumento di divisione, ma un’opportunità di confronto e partecipazione democratica, capace di coinvolgere la comunità e consentire al centrosinistra di presentarsi alle elezioni con una proposta unitaria, forte e credibile”. Inizia così una nota firmata dalla consigliera comunale di Italia Viva – Casa riformista, Marianna Buscema, e dal responsabile cittadino Psi, Armando Fiorilla.

“Abbiamo atteso, dialogato e lavorato per favorire una convergenza. Oggi dobbiamo però prendere atto che il tavolo non intende percorrere la strada delle primarie – è spiegato ancora nella nota – Ci dispiace, perché riteniamo che sia stata persa un’importante occasione per dare voce alla città e costruire un progetto comune attraverso un confronto aperto e democratico. Ma la politica non può vivere di attese infinite. È arrivato il momento di assumersi le proprie responsabilità e fare scelte chiare. Per questo Italia Viva e Partito Socialista hanno deciso di non insistere ulteriormente sulla proposta delle primarie e di rivolgersi direttamente alla città, avanzando una candidatura precisa: Marianna Buscema, consigliera comunale di Italia Viva e Partito Socialista. La candidatura di Marianna Buscema è una proposta politica di centrosinistra, valori in cui ci riconosciamo e intendiamo contribuire alla sua costruzione con una proposta riformista, progressista e inclusiva, fondata su idee, contenuti e un programma concreto per il futuro della città. Non proponiamo soltanto un nome, ma un progetto politico e amministrativo serio e realizzabile, capace di affrontare i problemi della comunità, valorizzare le risorse del territorio e offrire una reale prospettiva di cambiamento”.

“Lo facciamo – è chiarito ulteriormente – nel rispetto di tutte le altre candidature, senza volontà di alimentare divisioni personali. La nostra non è una porta che si chiude al confronto, e a scelte future di unità, ma una scelta di responsabilità, maturata dopo aver atteso e lavorato affinché una sintesi fosse possibile, mentre nei fatti si sono determinate condizioni che hanno allontanato questa prospettiva. Adesso vogliamo parlare alla città, a chi crede nel cambiamento e a chi desidera una proposta di centrosinistra riconoscibile, credibile e capace di guardare al futuro. Non è più il tempo di aspettare che siano altri a decidere. È il tempo di mettere in campo le proprie idee, presentare un progetto e lasciare ai cittadini la possibilità di scegliere. Il tempo dell’attesa è finito. Adesso è il tempo della consapevolezza e delle scelte”.

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