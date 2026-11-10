Promozione. Frigintini Calcio subito in campo, al “Pietro Scollo” arriva il Serradifalco

Modica, 10 novembre 2026 – Archiviata la sconfitta di misura nel derby con il Ragusa Boys, il Frigintini di Ciccio Di Rosa torna subito in campo per il secondo turno infrasettimanale della stagione.

Domani pomeriggio, infatti, per la nona giornata del girone D del Campionato di Promozione, la “Banda” torna al “Pietro Scollo” per ospitare il forte Serradifalco.

La compagine nissena, infatti, è una delle formazioni meglio attrezzate del girone e arriverà nella città della Contea con idee bellicose, per puntare alla conquista dell’intera posta in palio.

I rossoblu della frazione modicana, dal canto loro sono consapevoli delle difficoltà che incontreranno in un match, dove l’avversario ha un altissimo tasso tecnico, ma come hanno sempre fatto durante il loro percorso, affronteranno la gara senza eccessivi tatticismi, ma a viso aperto, con massimo rispetto, ma senza alcun timore reverenziale.

Il Serradifalco viaggia a vele spiegate nelle zone nobili della classifica, è reduce dal successo ottenuto sul campo del S. Anna Enna e occupa la seconda posizione in classifica alle spalle della capolista Santa Croce, ma Cicero e compagni scenderanno in campo con la giusta determinazione per cercare di sopperire al maggiore tasso tecnico e di esperienza dei loro avversari.

Ciccio Di Rosa, spera di recuperare qualche elemento per avere a disposizione più frecce al suo arco, ma gode piena fiducia sulla rosa a disposizione e sa che chiunque scenderà in campo domani pomeriggio darà il massimo per la causa rossoblu.

Frigintini Calcio – Serradifalco sarà diretta da una terna arbitrale tutta acese. L’arbitro dell’incontro sarà il signor Christian Maria Siragusa, che si avvarrà della collaborazione dei colleghi di sezione Andrea Caglià e Francesco Fazio. Calcio d’inizio fissato per le ore 14,30.

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