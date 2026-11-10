Il Comune di Ragusa e DanzArt avvicinano le nuove generazioni all’arte coreutica

Ragusa, 10 novembre 2026 – Cultura, scuola e politiche sociali si incontrano nella matinée che giovedì 12 novembre, alle ore 9.30, chiude la XII edizione del DanzArt Festival. All’Auditorium San Vincenzo Ferreri di Ragusa Ibla va in scena “Donna: il coraggio delle emozioni”, spettacolo della compagnia Gruppo Danza Oggi riservato alle scuole, pensato per avvicinare ragazze e ragazzi alla danza e a temi come il disagio, la violenza sulle donne e la necessità di riconoscere e condividere le proprie emozioni. La matinée è un progetto che nasce dalla collaborazione con gli Assessorati comunali alla Pubblica Istruzione e alle Politiche per l’Inclusione, ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità, con il patrocinio del Comune di Ragusa. L’obiettivo è avvicinare le giovani generazioni alla cultura coreografica e allo spettacolo dal vivo, offrendo occasioni di conoscenza e sensibilizzazione attraverso il linguaggio dell’arte. «È importante per noi sostenere iniziative che mettano in relazione cultura, scuola e politiche sociali ed educative, contribuendo alla crescita di una comunità più attenta e inclusiva – dichiarano congiuntamente le assessore comunali Catia Pasta ed Elvira Adamo – Avvicinare le ragazze e i ragazzi alla danza è un modo per offrire loro nuove possibilità di espressione e, allo stesso tempo, occasioni per affrontare temi importanti come il rispetto e la libertà. Lo spettacolo può anche aprire uno spazio di ascolto, in cui riconoscere le proprie emozioni e confrontarsi con quelle degli altri».

Lo spettacolo, produzione 2026, vede la coreografia di Daniela Maccari per Lindsay Kemp, Maria Olga Palliani, Paolo “Frigo” Montesi e Carlo Alberto Brencio “CB”. In scena le danzatrici del D&A Collective, con il concept performativo di Patrizia Salvatori. Attraverso il linguaggio universale del corpo e delle emozioni, la performance affronta temi delicati e di grande attualità, come la difficoltà di riconoscere e dare voce a ciò che si prova e l’importanza di condividerlo. Il linguaggio è diretto, sensibile e accessibile, pensato per incontrare soprattutto ragazze e ragazzi e stimolare domande e riflessioni. L’intento è andare oltre la semplice fruizione dello spettacolo: le studentesse e gli studenti saranno invitati a lasciarsi coinvolgere dalle immagini e dalle emozioni, per poi condividere impressioni e pensieri. La danza diventa così uno strumento di comunicazione e relazione, per confrontarsi su argomenti che attraversano la vita dei giovani e la società contemporanea. La XII edizione di DanzArt Festival, iniziata il 7 novembre, ha come tema “Donna, corpo, voce, memoria”. La rassegna, promossa dall’associazione Maria Taglioni con la direzione artistica di Cetty Schembari e la mediazione culturale di Isabella Papiro, mette la donna al centro come protagonista della propria storia e delle proprie scelte, e affida alla cultura e allo spettacolo dal vivo il compito di favorire consapevolezza, dialogo e nuove prospettive sull’universo femminile. DanzArt Festival, ormai consolidato nel panorama culturale cittadino, rinnova così la propria attenzione verso i più giovani, nella convinzione che l’incontro con i linguaggi artistici possa sviluppare sensibilità e offrire nuovi sguardi sulla realtà.

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