Pozzallo. L’affondo di Agosta (Italia Viva): “Vogliamo subito la nuova sede del Collocamento, porterò il caso in Consiglio”

POZZALLO, 10 Novembre 2026 – Se da un lato si avvicina il taglio del nastro per il nuovo centro polivalente dedicato ai giovani in piazza Cesare Battisti, dall’altro resta aperta la questione legata ai servizi per l’impiego. A intervenire sul tema è Uccio Agosta, consigliere comunale di Italia Viva – Casa Riformista ed ex assessore ai Lavori Pubblici, che in una nota esprime sì soddisfazione per il recupero dell’immobile ma sollecita l’amministrazione a sbloccare al più presto l’apertura della nuova sede dell’ufficio di Collocamento.

I lavori nell’edificio storico del centro cittadino sono ormai alle battute finali. Agosta rivendica con soddisfazione la paternità amministrativa dell’opera, ricordando come il progetto sia stato finanziato e avviato proprio durante il suo mandato da assessore ai Lavori Pubblici. “È un’opera importante sotto un duplice aspetto – sottolinea il consigliere Agosta – perché da una parte restituisce decoro a uno storico immobile nel cuore del centro storico che versava in evidente degrado, mentre dall’altra dota finalmente Pozzallo di un centro di aggregazione polifunzionale, destinato a diventare un punto di riferimento sociale e culturale per i nostri ragazzi”

Alla soddisfazione per il nuovo spazio giovanile si affianca però la preoccupazione per la mancanza di un servizio territoriale essenziale. Prima dell’avvio del cantiere, infatti, il palazzo di piazza Cesare Battisti ospitava la sede storica dell’ufficio di Collocamento. Secondo quanto denunciato dall’esponente di Italia Viva, nonostante fosse già stata individuata e dichiarata idonea una sede alternativa per ospitare gli sportelli, l’iter burocratico risulta tuttora bloccato.

Una situazione di stallo che, secondo Agosta, si traduce in un pesante disagio per la cittadinanza: “Da oltre due anni i pozzallesi sono costretti a spostarsi a Modica o a Ispica anche solo per una firma, un certificato o una pratica di lavoro. È un problema gravissimo che penalizza soprattutto le fasce socialmente più vulnerabili e chi ha difficoltà negli spostamenti”.

Per questo motivo, il consigliere chiede all’amministrazione comunale di esercitare la massima pressione istituzionale per superare i rallentamenti e procedere all’apertura immediata dei nuovi uffici, annunciando che porterà formalmente la questione all’attenzione della prossima seduta del Consiglio Comunale per ottenere risposte chiare per la città.

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