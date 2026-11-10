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Operazione “ALB 2026”: maxi sequestro di pesce e multe da 100mila euro in Sicilia orientale

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CATANIA, 10 Novembre 2026 –
Oltre una tonnellata di prodotti ittici sequestrati e sanzioni amministrative per più di 100 mila euro. È questo il bilancio dell’operazione “ALB 2026”, condotta dalla Guardia Costiera della Sicilia orientale per contrastare la pesca illegale e le irregolarità nella commercializzazione del pescato.
L’attività, coordinata dalla Direzione Marittima di Catania, si è svolta tra la fine di ottobre e novembre, coinvolgendo le Capitanerie di Porto di Catania, Milazzo, Siracusa, Augusta, Messina e Pozzallo.
Particolare attenzione è stata rivolta alla pesca e alla vendita del tonno alalunga, specie soggetta al divieto di cattura e commercializzazione nei mesi di ottobre e novembre, oltre che al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei prodotti ittici. Le verifiche hanno interessato pescherecci, attività commerciali, venditori ambulanti e mercati rionali, facendo emergere numerose irregolarità soprattutto legate alla mancata documentazione sulla provenienza del pescato.
In mare sono stati sequestrati attrezzi da pesca non consentiti e catture illegali. Ai comandanti di alcuni pescherecci professionali sono state contestate sanzioni per circa 20 mila euro per omessa registrazione e dichiarazione delle catture, con l’applicazione di punti alle licenze di pesca e ai titoli professionali. Alcuni comandanti sono stati inoltre denunciati all’autorità giudiziaria per violazioni delle norme sulla sicurezza della navigazione e per attività di pesca in zone sottoposte a restrizioni.
Il pesce sequestrato, dopo i controlli sanitari effettuati dai veterinari delle ASP, è stato destinato in beneficenza alle associazioni assistenziali quando giudicato idoneo al consumo umano. Per i prodotti non idonei sono state invece avviate le procedure di smaltimento.
L’operazione rientra nelle attività di tutela delle risorse marine, della biodiversità e della legalità lungo l’intera filiera ittica.

© Riproduzione riservata

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