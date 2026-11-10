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Il fascino del vintage sui binari: l’8 dicembre torna il Treno del Barocco tra Siracusa e Modica

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SIRACUSA/MODICA, 10 Novembre 2026 – La magia dei viaggi di una volta si appresta a ripercorrere i binari della Sicilia sud-orientale. Il prossimo 8 dicembre tornerà protagonista il Treno del Barocco, celebre iniziativa della Fondazione FS dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e culturale del territorio. Il percorso consentirà ai passeggeri di raggiungere Modica partendo da Siracusa, attraverso un itinerario immerso nei paesaggi del Val di Noto.

A rendere l’esperienza davvero suggestiva sarà il convoglio composto dalle storiche automotrici ALn 668. Con i loro caratteristici sedili in similpelle, i finestrini abbassabili e le atmosfere d’altri tempi, questi mezzi consentiranno di vivere il tragitto non come un semplice spostamento, ma come una riscoperta panoramica del territorio tra la costa e l’entroterra ibleo.

La partenza dalla stazione di Siracusa è fissata per le  9. Il treno effettuerà brevi soste ad Avola alle 9:25 e a Noto alle 9:34, per poi proseguire toccando Rosolini, Ispica, Pozzallo e Scicli, fino all’arrivo a Modica previsto per le 10:50. Una volta giunti a destinazione, i viaggiatori avranno l’intera giornata a disposizione per passeggiare nel centro storico della città della Contea, ammirare l’architettura barocca e degustare il celebre cioccolato modicano.

Il rientro verso Siracusa è programmato nel tardo pomeriggio: le automotrici lasceranno Modica alle 18:25, faranno tappa a Noto alle 19:40 e ad Avola alle 19:50, per concludere la corsa a Siracusa alle 20:20.

Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità dell’iniziativa, con tariffe a tratta fissate a 10 euro per gli adulti, 5 euro per i ragazzi dai 4 ai 12 anni e gratuità per i più piccoli sotto i quattro anni. I biglietti sono disponibili sui consueti canali Trenitalia, dall’app alle biglietterie di stazione. Un’occasione per residenti e turisti di sperimentare una forma di mobilità dolce ed esperienziale, capaci di unire memoria storica e valorizzazione del territorio.

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