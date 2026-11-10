Ragusa. Arte urbana e legalità: dal Consiglio Comunale via libera al regolamento sui “Muri Liberi” per la street art

Ragusa, 10 novembre 2026 – Un percorso chiaro, sicuro e strutturato per permettere a writer e artisti di esprimere la propria creatività, arricchendo il paesaggio urbano con percorsi artistici a cielo aperto in luoghi dove l’arte sostituisce ogni forma di vandalismo o degrado. Il Consiglio Comunale di Ragusa ha approvato il regolamento per la realizzazione di opere temporanee di street art sui cosiddetti “Muri Liberi”, istituendo una disciplina, già portata avanti in diverse città d’Italia, che mette ordine nel settore e offre garanzie certe a chi dipinge ma anche alla cittadinanza.

Il testo consiliare disciplina l’utilizzo di superfici murali di proprietà comunale individuate dai settori comunali competenti e approvate con apposita delibera di Giunta, restando tassativamente esclusi gli edifici e le zone soggetti a vincoli di tutela architettonica. Il regolamento è relativo ad opere temporanee – un writer agisce su una delle pareti, successivamente un intervento di un altro writer può modificare il disegno o rifarne uno nuovo, dando vita ad una continua rigenerazione e rotazione creativa – e contempla murales e disegni (anche tridimensionali), scritte di natura pittorica ed eventuali opere artistiche sospese. Per garantire standard elevati di tutela ambientale e decoro, è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente materiali ecocompatibili e certificati come non nocivi, lasciando l’area circostante perfettamente pulita a fine lavori. Le opere dovranno inoltre essere rigorosamente originali, libere da diritti d’autore, non in contrasto con le norme sull’ordine pubblico e prive di messaggi commerciali, d’odio, discriminatori o di simboli ideologico-politici. Gli esecutori dovranno operare in modo da non provocare nessun tipo di danno del cose pubbliche e private e nel rispetto delle norme di sicurezza previste alla legge.

L’accesso agli spazi sarà riservato a persone maggiorenni sia già iscritte all’Albo dei Giovani Artisti Locali (istituito sempre dal consiglio comunale nel marzo 2025) che anche da coloro, anche non iscritti, che volessero dare libera espressione artistica (pensiamo anche a eventuali writers che trovandosi in città per motivi turistici o di altro tipo, ne volessero approfittare). Scelta la parete, prima di operare è obbligatorio inviare una comunicazione attraverso un’apposita sezione del sito web del Comune – raggiungibile anche attraverso i QR che saranno disponibili davanti ad ogni parete – inserendo dati anagrafici e recapiti del richiedente, che è invitato, terminata l’opera, a datarla, firmarla e inviarne una fotografia all’Ente, per poter realizzare un archivio comunale delle opere realizzate.

“Con questo atto dotiamo Ragusa di una bella iniziativa che ci è stata proposta da diversi writer locali e che, dopo vari laboratori ed eventi che abbiamo dedicato alla street art e al freestyle, adesso diventa definitiva e normata – dichiara l’assessore alle Politiche Giovanili, Simone Digrandi -. Da oggi la street art non è un’eccezione o una concessione sporadica, ma un’opportunità stabile e regolamentata. I giovani potranno creare alla luce del sole, sapendo di operare nella legalità e di contribuire alla bellezza della nostra comunità. Un grazie speciale ai settori Urbanistica e Cultura dell’ente e al Consiglio Comunale – rispettivamente per la redazione e l’approvazione del regolamento – ai ragazzi di Muracria che hanno proposto l’iniziativa dei muri liberi e ai ragazzi di Wall of Fame e di Muretto (oggi Heraia) che si sono affiancati nell’organizzazione di vari eventi, che avevano registrato interesse per questa iniziativa oggi resa stabile e definitiva.”

Nelle prossime settimane, non appena la Giunta Comunale formalizzerà la mappatura precisa delle pareti disponibili, sarà attivata l’apposita sezione del sito con tutti i riferimenti, le schede tecniche dei muri e la modulistica online per l’invio delle prime comunicazioni.

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