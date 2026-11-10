Caro voli verso la Sicilia. Oltre 350 euro a tratta, scatta il boom degli scali a Malta per risparmiare

10 Novembre 2026 – Il rientro in Sicilia durante i periodi di alta stagione si conferma una vera e propria corsa a ostacoli per migliaia di studenti fuori sede, lavoratori e famiglie. Le rilevazioni sulle tariffe aeree dirette dagli scali del Nord Italia verso l’aeroporto di Catania Fontanarossa evidenziano una criticità ormai cronica che pesa sui bilanci domestici. Partire da Torino, Milano o Venezia alla volta del capoluogo etneo richiede esborsi che sfiorano o superano la soglia psicologica dei trecentocinquanta euro a passeggero per un biglietto base. Nel dettaglio, le analisi condotte dalle associazioni dei consumatori mostrano che volare da Torino a Catania comporta una spesa minima intorno ai 352 euro. Non va meglio a chi decolla dagli scali lombardi, dove la tratta Milano-Catania parte da circa 342 euro, mentre chi sceglie Venezia si trova ad affrontare tariffe iniziali di circa trecentoquaranta euro. A queste cifre già proibitive vanno sistematicamente aggiunti i supplementi per il bagaglio a mano in cappelliera, la scelta del posto a sedere e l’eventuale stiva.

Il conto finale per un singolo viaggiatore lievita così ben oltre i quattrocento euro, trasformando un semplice spostamento domestico in un lusso paragonabile a un volo intercontinentale. Di fronte a questo muro tariffario imposto dagli algoritmi di prezzo dinamico delle compagnie aeree, l’ingegno dei viaggiatori ha generato un fenomeno ormai ribattezzato come il ping-pong dei cieli.

Negli ultimi mesi si registra infatti un vero e proprio boom di prenotazioni dal Nord Italia verso destinazioni estere strategiche, con l’isola di Malta in testa alle preferenze.

La logica economica alla base di questa triangolazione è tanto semplice quanto paradossale nella sua convenienza.

Un collegamento diretto dalle città settentrionali verso l’aeroporto internazionale di La Valletta viene spesso proposto dalle compagnie low-cost a tariffe decisamente più accessibili rispetto alle rotte nazionali verso la Sicilia.

Una volta atterrati sull’arcipelago maltese, i passeggeri acquistano un secondo biglietto per compiere il brevissimo salto di circa cinquanta minuti verso Catania.

Questa seconda tratta finale viene venduta con grande frequenza a cifre irrisorie, che oscillano tra i trenta e i sessanta euro anche a ridosso delle date più richieste.

Sommando il costo delle due tratte separate, il viaggiatore riesce a dimezzare la spesa complessiva rispetto al volo diretto tradizionale. Questa strategia di sopravvivenza tariffaria mette però a nudo tutte le contraddizioni del sistema dei trasporti italiano e il peso dell’insularità.

Per risparmiare centinaia di euro, i cittadini sono costretti ad allungare sensibilmente i tempi di percorrenza, affrontando lunghe attese negli scali intermedi e il rischio di perdere le coincidenze. Trattandosi di biglietti acquistati separatamente su vettori diversi, qualsiasi ritardo sulla prima tratta ricade interamente sulle spalle del passeggero senza alcuna tutela automatica.

Sul fronte istituzionale, la Regione Siciliana ha prorogato gli sconti del venticinque per cento per i residenti sull’isola, affiancati da un ulteriore contributo per studenti e fasce a basso reddito. Tuttavia, queste misure tamponano solo parzialmente l’emergenza e lasciano completamente scoperti i milioni di non residenti, i turisti e i siciliani che hanno dovuto trasferire altrove la propria residenza anagrafica.

Anche gli esposti presentati all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per verificare eventuali anomalie nella formazione dei prezzi non hanno finora prodotto effetti calmieranti sul mercato. La distorsione rimane evidente: oggi costa molto meno attraversare l’intero Mediterraneo facendo scalo in uno Stato estero piuttosto che volare direttamente tra due città dello stesso Paese. Finché non verrà garantita un’effettiva continuità territoriale e un reale aumento dell’offerta di posti sulle rotte nazionali, lo scalo a Malta resterà la valvola di sfogo privilegiata per non rinunciare al ritorno a casa.

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