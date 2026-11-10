Sequestro lampo del figlio dell’imprenditore a Vittoria: quattro condanne a Catania fino a 20 anni di carcere

CATANIA, 10 Novembre 2026 – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, Stefano Montoneri, ha inflitto condanne pesanti ai quattro imputati nel processo con rito abbreviato per il rapimento di Gaetano Nicosia, avvenuto a Vittoria la sera del 25 settembre 2025. La sentenza conferma l’impianto accusatorio sostenuto dalla Dda, che ha individuato nell’azione del commando un sequestro lampo organizzato a scopo di estorsione.

La vittima, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni ed era stata liberata il giorno successivo al rapimento, è il primogenito di una nota e facoltosa famiglia di imprenditori attiva nel settore ortofrutticolo.

Il gup ha condannato a 20 anni di reclusione ciascuno Giuseppe Cannizzo e Gianfranco Stracquadaini, a carico del quale è stata applicata anche una multa di 3.350 euro. Inflitti 19 anni e 4 mesi di reclusione a Gabriele Giunta e Stefano La Rocca.

Oltre alle pene detentive, il giudice ha disposto il risarcimento del danno in favore del giovane e della sua famiglia, costituitisi parte civile nel processo con l’assistenza dell’avvocato Attilio Floresta. Stabilita inoltre una provvisionale immediatamente esecutiva per una somma complessiva di 70mila euro.

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