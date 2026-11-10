CATANIA, 10 Novembre 2026 – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, Stefano Montoneri, ha inflitto condanne pesanti ai quattro imputati nel processo con rito abbreviato per il rapimento di Gaetano Nicosia, avvenuto a Vittoria la sera del 25 settembre 2025. La sentenza conferma l’impianto accusatorio sostenuto dalla Dda, che ha individuato nell’azione del commando un sequestro lampo organizzato a scopo di estorsione.
La vittima, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni ed era stata liberata il giorno successivo al rapimento, è il primogenito di una nota e facoltosa famiglia di imprenditori attiva nel settore ortofrutticolo.
Il gup ha condannato a 20 anni di reclusione ciascuno Giuseppe Cannizzo e Gianfranco Stracquadaini, a carico del quale è stata applicata anche una multa di 3.350 euro. Inflitti 19 anni e 4 mesi di reclusione a Gabriele Giunta e Stefano La Rocca.
Oltre alle pene detentive, il giudice ha disposto il risarcimento del danno in favore del giovane e della sua famiglia, costituitisi parte civile nel processo con l’assistenza dell’avvocato Attilio Floresta. Stabilita inoltre una provvisionale immediatamente esecutiva per una somma complessiva di 70mila euro.
Sequestro lampo del figlio dell’imprenditore a Vittoria: quattro condanne a Catania fino a 20 anni di carcere
CATANIA, 10 Novembre 2026 – Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, Stefano Montoneri, ha inflitto condanne pesanti ai quattro imputati nel processo con rito abbreviato per il rapimento di Gaetano Nicosia, avvenuto a Vittoria la sera del 25 settembre 2025. La sentenza conferma l’impianto accusatorio sostenuto dalla Dda, che ha individuato nell’azione del commando un sequestro lampo organizzato a scopo di estorsione.
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