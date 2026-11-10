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Manovra errata sulla SP 31 e fuga lampo: i Carabinieri di Scoglitti fermano il responsabile in pochi minuti

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SCOGLITTI, 10 Novembre 2026 – Un’operazione lampo condotta dai Carabinieri della Stazione di Scoglitti ha permesso di intercettare e bloccare in pochi minuti il conducente di una Nissan Qashqai protagonista di un incidente con fuga sulla SP 31, all’altezza di Baia Dorica.
Secondo quanto ricostruito, l’automobilista a bordo della Nissan Qashqai si era fermato lungo la Provinciale 31 per effettuare una svolta a sinistra. Tuttavia, per un errore di manovra, ha innestato la marcia indietro invece della prima marcia, tamponando violentemente l’auto che seguiva e danneggiandone il cofano.
Invece di prestare soccorso e fermarsi per i rilievi di rito, il conducente si è dato alla fuga. Nella fretta di dileguarsi, però, non si è reso conto di aver perso la targa posteriore sul luogo.
La fuga è durata pochissimi metri. Fortunatamente, poco più indietro era attivo un posto di controllo dei Carabinieri di Scoglitti, i quali avevano già ricevuto la segnalazione d’emergenza diramata dalla Centrale Operativa del 112.
Allertati dall’avviso e trovandosi a brevissima distanza, i militari hanno immediatamente bloccato il veicolo in fuga, identificato il responsabile e avviato tutti i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e contestare le sanzioni del caso, tra cui la mancata assistenza e l’allontanamento dal luogo dell’incidente.

Credit Franco Assenza

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