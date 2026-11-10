Oltre il buio della vita: il libro “Benedetta quotidianità” di Tindaro Niosi… di Domenico Pisana

Ci sono libri che non si limitano a essere letti, ma chiedono di essere abitati, esattamente come si abita una stanza polverosa inondata di luce o un cortile battuto dal vento. È questa la sensazione che si prova sfogliando Benedetta quotidianità, l’intensa opera di Tindaro Niosi pubblicata da Carthago Edizioni, con la curatela di Alexandro Max Cantello e i contributi critici di Guido Guidi Guerrera e Carmelo Zaffora.

Tindaro Niosi, – autore dalla biografia complessa e profonda, segnata da studi filosofici e teologici nonché dall’esperienza nel convento francescano dei Frati Minori Rinnovati, dai soggiorni nelle comunità di ispirazione gandhiana ed ecumenica e da un costante impegno umanitario tra la Sicilia e l’Europa orientale -, restituisce in queste pagine un distillato di vita, ricerca interiore e vicinanza profonda ai margini dell’esistenza.

Il cuore pulsante dell’opera risiede in una spiritualità che rifugge i dogmi calati dall’alto per farsi carne e materia quotidiana. Nello spazio letterario tracciato dall’autore, il sacro non discende, ma affiora: emerge dai gesti minimi, dalle vite silenziose e da tutto ciò che resiste anche quando l’esistenza sembra consumarsi.

La scrittura di Tindaro Niosi dà voce a una fede costantemente provata, «fatta di ferite e speranze, senza garanzie». Come evidenzia Alexandro Max Cantello nella sua prefazione, il libro guida il lettore verso «un’interpretazione dalla diretta efficacia alchemica dei propri giorni […] che gli ha consentito di trasformare il piombo e lo stagno di innumerevoli sani giorni di scontentezze e di pene […] in un oro inatteso che lustreggia inossidabile».

L’opera procede per frammenti e ritorni dove «i vivi e i morti si spartiscono uno stesso spazio, quasi il tempo avesse smarrito la propria autorità, perché nel Meridione dell’autore nulla viene mai davvero archiviato»; coglie altresì con profondità il sincretismo tra superstizione e mistero, descrivendo un paesaggio arcaico in cui l’elemento sacro si fonde con la cultura popolare: «apparizioni sinistre, malocchio e riti apotropaici convivono con le preghiere sussurrate a un Cristo, laterale e disarmato, che non promette né risolve, ma che rimane, dando forma all’esperienza»(p. 42)

La memoria si fa carne viva soprattutto quando l’autore evoca l’infanzia, le fughe rocambolesche e la fame trasfigurata in espedienti di sopravvivenza intrisi di realismo magico. Emblematico è il ricordo della fiera a Montagnareale, quando, divorato dai morsi della fame e senza soldi, si ingegnò per raccogliere gli scontrini della salsiccia buttati a terra da Benito il macellaio:

«Con quella cartata tra le mani, me ne uscii dalla calca e andai a piazzarmi sotto alla luce d’un vecchio lampione vicino alla fontana. Mi misi a scartare pezzo dopo pezzo, alla ricerca di un lasciapassare. Questo no, e questo no, e ancora no. Fino a quando cominciarono a spuntare scontrini intatti. […] E signori e signore, furono sette panini c’a sasizza, uno dopo l’altro, a valanga, senza un domani, nel tripudio di me, fino a scassare lo stomaco, abile e capace da sempre, a cercare un espediente per continuare la mia avventura d’essere umano.» ( p.47)

A incarnare questa ricerca silenziosa e resistente è anche la figura di Nicodemo, un «credente notturno, incompiuto» che sa ascoltare restando fedele alla domanda, specchiandosi nell’inquietudine del Vangelo: «Una notte di duemila anni fa, in una terra santa e magica, problematica e misteriosa, un uomo pieno di domande, di dubbi e paure, si sente dire cose straordinarie. Ecco: Nicodemo sono oggi. E non voglio dire niente, perché non ho risposte. Voglio solo ascoltare questo vento, così simile allo spirito, e pensare che sia possibile, oltre tutto questo dolore, rinascere di nuovo.» p. 42)

La cifra stilistica e il realismo siciliano

La cifra stilistica di Tindaro Niosi si distingue per un’elevata intensità visiva e sensoriale; la sua scrittura è una prosa lirica e frammentata che si colloca costantemente «sospesa tra poesia e prosa» e mossa da voci diverse che «circolano, ritornano, si sovrappongono». È altresì connotata da una narrazione che prende vita dentro «cortili battuti dal vento, cucine in ombra, strade che odorano di mare».

La Sicilia non è mai un semplice sfondo, ma un luogo essenziale dove il dialetto custodisce «l’indicibile» ed esalta il «realismo magico siciliano in cui il visibile e il mistero respirano insieme», trasformando la materia grezza della vita ordinaria in rivelazione. I nonni, con la loro tempra d’acciaio e le loro massime scolpite nella pietra dell’esperienza, diventano i veri maestri di questa sapienza: «Assai sunu! Falli trasiri tutti! Facci spunnàri puru ‘a porta! Come entrano, se ne vano. Come noi. Comu tuttu! Tuttu passa. Nenti resta.» (p. 48) «Cu voli viviri bonu havi ‘a èssiri cuntentu di tuttu. Oggi ci semmu, dumani non si sa!» ( p.102)

Benedetta quotidianità è un libro costruito su un’eredità ineffabile affidata alle presenze dei più fragili, ai ricordi d’infanzia, agli ultimi e agli emarginati. Niosi ci offre un panorama da contemplare «in silenzio, a strapiombo sulla vita», dimostrando che la benedizione dell’esistenza non è uno stato ideale raggiunto, ma una postura dello sguardo. Nelle pagine conclusive, il libro si apre a una preghiera laica e universale che abbraccia il cosmo, l’amore e l’attesa di un riscatto:

«Ognuno è importante, come una tessera di un mosaico, come il colore in un quadro; ognuno è un sentiero che porta a una meta. Abbraccia l’esistenza senza paura e lasciati incantare dalle stelle, dalla luna, dal cielo. Guarda sempre in alto: comprenderai una parte del mistero mortale e immortale dell’esserci. Vola oltre ogni giudizio, rancore, malinconia, tristezza, con le ali dell’entusiasmo per la vita. Sii creatore di bellezza, con parole, azioni, sguardi. Sii sempre gentile con chi incontri lungo il cammino, perché la cosa più grande e il bene che si dona e non si conta. Sei qui per essere, per apparire come astro. Illumina la notte degli altri e la tua, sperando in un oltre, visibile in chi ama, come a perdere.» (p.104))

Concludendo, Benedetta quotidianità, è un’opera che ci offre una letteratura dell’anima, i paesaggi dell’entroterra meridionale, letture capaci di unire la profondità della riflessione teologica alla forza lirica della poesia, nonché racconti che portano lo sguardo del lettore sul mondo. L’aspetto più rilevante del volume risiede nella sua capacità di fare della radicalità del quotidiano un autentico altare laico e religioso insieme.

Tindaro Niosi riesce nell’intento – tutt’altro che scontato – di incarnare la spiritualità e la fede alla materia, alla fatica dei giorni e alla bellezza ruvida e barocca della sua terra, la Sicilia. Quest’ultima non fa mai da semplice sfondo pittoresco, ma diventa un vero e proprio “luogo dell’anima”, un crocevia di miti, memorie, stratificazioni storiche e risonanze profonde.

La forza del testo pulsa nei dettagli apparentemente minimi e universali: il profumo del pane e dell’origano, la polvere delle trazzere, i gesti dei nonni intrisi di una saggezza antica e “d’acciaio”, la solitudine degli emarginati e l’accoglienza incondizionata dell’altro. Attraverso una prosa lirica, frammentata e profondamente musicale — splendidamente custodita e ordinata dalla curatela di Alexandro Max Cantello —, l’autore prende il piombo e lo stagno delle scontentezze, del dolore, delle ferite aperte e della precarietà per trasformarli in un “oro inatteso”, in una luminosa postura dello sguardo che sa dire di sì alla vita, costi quel che costi.

In definitiva, Benedetta quotidianità è un libro caldamente consigliato a chi cerca una letteratura che unisca la profondità della riflessione filosofica e teologica alla forza visiva della poesia. È un invito a sostare «a strapiombo sulla vita», a riscoprire il valore salvifico della memoria e a credere, nonostante tutto il buio del mondo, che la benedizione dell’esistenza è un’opportunità che attende solo di essere abitata.

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