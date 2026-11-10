Ragusa. Disguidi alla Scuola dello Sport, Bennardo: “A pagarne le conseguenze sono gli studenti”

Ragusa, 10 novembre 2026 – «L’attivazione del corso di laurea in Scienze motorie dell’Università di Catania a Ragusa rappresenta una straordinaria opportunità per il nostro territorio. Un’occasione di crescita per la città, ma soprattutto per tanti giovani che possono finalmente scegliere di intraprendere un percorso universitario senza essere costretti a lasciare Ragusa. Un’opportunità che, tuttavia, meriterebbe ben altra attenzione da parte dell’amministrazione comunale».

A dichiararlo è il consigliere comunale del gruppo Controcorrente, Federico Bennardo, intervenendo dopo l’ennesimo disservizio che ha interessato gli impianti sportivi cittadini, questa volta con ripercussioni sulle attività didattiche universitarie.

«Nella giornata di ieri sono stato contattato da alcuni studenti del corso di laurea in Scienze motorie, che mi hanno segnalato disguidi e rallentamenti durante lo svolgimento delle lezioni pratiche presso la palestra della Scuola dello Sport, sede dello stesso corso universitario. Da quanto mi è stato riferito, il problema sarebbe riconducibile a una mancata comunicazione da parte del Comune di Ragusa della convenzione esistente per l’utilizzo della palestra alle società sportive che usufruiscono della struttura e agli altri soggetti interessati. Non stiamo parlando della luna ma del semplice comunicare e coordinare l’utilizzo di un impianto pubblico».

«Da mesi denunciamo problemi di manutenzione, sicurezza, agibilità e organizzazione delle strutture sportive comunali. Adesso scopriamo che persino la gestione delle comunicazioni relative all’utilizzo di una palestra può trasformarsi in un problema per gli studenti universitari. Mi chiedo quale attenzione venga concretamente riservata dall’assessorato allo Sport a queste questioni e come sia possibile che, ancora oggi, manchi un coordinamento efficace tra Comune, università e società sportive».

Il consigliere conclude: «Il corso di laurea in Scienze motorie è un patrimonio per Ragusa e per i nostri giovani. Non possiamo permettere che un’opportunità così importante venga mortificata da disservizi organizzativi che potrebbero essere evitati con una semplice e corretta programmazione. Continuerò a porre attenzione sulla questione».

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