Sgombero di contrada Petrulli, PD Ragusa: “La legalità significa anche garantire i diritti, non solo rispettare le regole”

Ragusa, 10 novembre 2026 – “La vicenda dello sgombero del casolare di contrada Petrulli merita una riflessione ben diversa dalla celebrazione dell’operazione come un successo sul fronte della sicurezza, così come rappresentata da autorevoli esponenti della destra di governo.

Secondo alcune ricostruzioni, diversi giovani di origine pakistana avrebbero trascorso mesi a Ragusa, dormendo all’aperto e attendendo di poter formalizzare la richiesta di protezione internazionale. Con l’arrivo del freddo e delle piogge avrebbero trovato riparo in un edificio abbandonato, dal quale sono stati successivamente sgomberati. Soltanto dopo l’intervento delle forze dell’ordine alcuni di loro sarebbero riusciti a formalizzare la domanda d’asilo.

È questo il paradosso della vicenda: persone che avrebbero atteso per mesi una risposta dalle istituzioni sarebbero riuscite a ottenerla soltanto dopo aver occupato abusivamente un immobile. Una situazione in cui la violazione delle regole sarebbe diventata, di fatto, il passaggio necessario per riuscire a far valere un diritto.

Noi siamo convinti, dichiarano dal PD di Ragusa, che legalità significhi anche, e soprattutto, assicurare a ogni persona la possibilità di esercitare i diritti riconosciuti dall’ordinamento, compreso quello di chiedere protezione internazionale. Non può esserci una legalità da rivendicare quando si libera un edificio e un’altra da considerare secondaria quando si tratta di garantire l’accesso ai diritti.

La situazione, sempre secondo le testimonianze emerse, sarebbe stata conosciuta da tempo e avrebbe interessato anche i servizi sociali comunali. Sarebbe utile conoscere quali interventi siano stati attivati e quali difficoltà abbiano impedito di affrontare una condizione di marginalità protrattasi per mesi.

Merita riconoscimento l’impegno della Caritas e del volontariato, che avrebbero contribuito a trovare una sistemazione temporanea per alcune delle persone coinvolte. La solidarietà delle associazioni, tuttavia, deve essere accompagnata da un’efficace risposta del sistema pubblico.

In diverse città italiane sono già stati documentati ritardi e ostacoli nell’accesso alle procedure di protezione internazionale. Anche per questo la vicenda di Petrulli non può essere liquidata come un semplice episodio di occupazione abusiva.

Sicurezza e diritti non sono principi contrapposti. Il rispetto delle regole deve accompagnarsi alla capacità delle istituzioni di prevenire le condizioni che favoriscono situazioni di illegalità, garantendo il funzionamento dei servizi e l’accesso alle procedure previste dalla legge.

Il nostro pensiero va a quei giovani che, secondo quanto raccontato, hanno atteso per mesi, dormendo per strada, una risposta che sarebbe arrivata soltanto dopo lo sgombero. La legalità si tutela anche evitando che una persona debba arrivare a violare una regola per riuscire a esercitare un proprio diritto”.

É la posizione della segreteria cittadina del Partito Democratico di Ragusa in merito allo sgombero dell’immobile di contrada Petrulli e alle condizioni in cui si sarebbero trovate le persone coinvolte.

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