Scicli, bonificato l’amianto in via Pico della Mirandola. Scimonello: «Ora il Comune pulisca i rifiuti e metta le fototrappole»

SCICLI, 10 Novembre 2026 — «La rimozione dei pericolosi cumuli di amianto che minacciavano la salute dei residenti di Via Pico della Mirandola, al Villaggio Jungi, rappresenta un primo, importantissimo passo avanti». A dichiararlo è l’ex assessore del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, che si è personalmente interessato alla vicenda per sbloccare l’intervento di bonifica eseguito dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa (l’ex Provincia). Una boccata d’ossigeno per le case popolari della zona, anche se il quadro generale resta complesso e richiede un’azione immediata. Accanto all’area finalmente messa in sicurezza dall’ente sovracomunale, infatti, continua ad allargarsi una vera e propria mini-discarica a cielo aperto, fatta di sacchi di spazzatura e rifiuti di ogni genere accumulati a pochi passi dai portoni delle abitazioni.
La situazione spinge Scimonello a lanciare un duplice appello, rivolto sia al senso civico dei cittadini sia, con forza, all’amministrazione comunale di Scicli.
Da un lato, l’ex amministratore locale si rivolge direttamente agli autori dei comportamenti scorretti: «Abbandonare i rifiuti a pochi metri dai portoni è un atto intollerabile che calpesta il senso civico e rovina gli sforzi fatti per mettere in sicurezza la zona. Chi sporca il proprio quartiere danneggia i suoi stessi vicini, i bambini e gli anziani che ci vivono».
Dall’altro, la richiesta formale e pressante chiama in causa il Comune: «Ora la palla passa all’amministrazione comunale. Dopo la rimozione dell’amianto da parte del Libero Consorzio che ringrazio vivamente, il Comune ha il pieno obbligo di tutelare la salute pubblica e il decoro urbano. È urgente completare l’opera disponendo la bonifica immediata dell’area di Via Pico della Mirandola».
La pulizia straordinaria, tuttavia, secondo Scimonello non basta da sola a risolvere il problema alla radice: «Servono più controlli da parte della Polizia Locale e, dopo un richiamo rigoroso alla realtà, ed un invito alla responsabilità, procedere con l’installazione di fototrappole per incastrare gli incivili e l’applicazione di sanzioni esemplari. Il Villaggio Jungi merita pieno decoro e sicurezza, e non possiamo permettere che il lavoro fatto venga vanificato dall’incuria».
L’auspicio è che l’amministrazione raccolga l’appello dei residenti e porti finalmente a compimento, una volta per tutte, la riqualificazione e il risanamento igienico-sanitario del quartiere.
Scicli, bonificato l’amianto in via Pico della Mirandola. Scimonello: «Ora il Comune pulisca i rifiuti e metta le fototrappole»
SCICLI, 10 Novembre 2026 — «La rimozione dei pericolosi cumuli di amianto che minacciavano la salute dei residenti di Via Pico della Mirandola, al Villaggio Jungi, rappresenta un primo, importantissimo passo avanti». A dichiararlo è l’ex assessore del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, che si è personalmente interessato alla vicenda per sbloccare l’intervento di bonifica eseguito dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa (l’ex Provincia). Una boccata d’ossigeno per le case popolari della zona, anche se il quadro generale resta complesso e richiede un’azione immediata. Accanto all’area finalmente messa in sicurezza dall’ente sovracomunale, infatti, continua ad allargarsi una vera e propria mini-discarica a cielo aperto, fatta di sacchi di spazzatura e rifiuti di ogni genere accumulati a pochi passi dai portoni delle abitazioni.
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