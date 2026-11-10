Scicli, bonificato l’amianto in via Pico della Mirandola. Scimonello: «Ora il Comune pulisca i rifiuti e metta le fototrappole»

​SCICLI, 10 Novembre 2026 — «La rimozione dei pericolosi cumuli di amianto che minacciavano la salute dei residenti di Via Pico della Mirandola, al Villaggio Jungi, rappresenta un primo, importantissimo passo avanti». A dichiararlo è l’ex assessore del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, che si è personalmente interessato alla vicenda per sbloccare l’intervento di bonifica eseguito dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa (l’ex Provincia). ​Una boccata d’ossigeno per le case popolari della zona, anche se il quadro generale resta complesso e richiede un’azione immediata. Accanto all’area finalmente messa in sicurezza dall’ente sovracomunale, infatti, continua ad allargarsi una vera e propria mini-discarica a cielo aperto, fatta di sacchi di spazzatura e rifiuti di ogni genere accumulati a pochi passi dai portoni delle abitazioni.

​La situazione spinge Scimonello a lanciare un duplice appello, rivolto sia al senso civico dei cittadini sia, con forza, all’amministrazione comunale di Scicli.

​Da un lato, l’ex amministratore locale si rivolge direttamente agli autori dei comportamenti scorretti: «Abbandonare i rifiuti a pochi metri dai portoni è un atto intollerabile che calpesta il senso civico e rovina gli sforzi fatti per mettere in sicurezza la zona. Chi sporca il proprio quartiere danneggia i suoi stessi vicini, i bambini e gli anziani che ci vivono».

​Dall’altro, la richiesta formale e pressante chiama in causa il Comune: «Ora la palla passa all’amministrazione comunale. Dopo la rimozione dell’amianto da parte del Libero Consorzio che ringrazio vivamente, il Comune ha il pieno obbligo di tutelare la salute pubblica e il decoro urbano. È urgente completare l’opera disponendo la bonifica immediata dell’area di Via Pico della Mirandola».

​La pulizia straordinaria, tuttavia, secondo Scimonello non basta da sola a risolvere il problema alla radice: «Servono più controlli da parte della Polizia Locale e, dopo un richiamo rigoroso alla realtà, ed un invito alla responsabilità, procedere con l’installazione di fototrappole per incastrare gli incivili e l’applicazione di sanzioni esemplari. Il Villaggio Jungi merita pieno decoro e sicurezza, e non possiamo permettere che il lavoro fatto venga vanificato dall’incuria».

​L’auspicio è che l’amministrazione raccolga l’appello dei residenti e porti finalmente a compimento, una volta per tutte, la riqualificazione e il risanamento igienico-sanitario del quartiere.

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