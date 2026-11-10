Mafia dei Nebrodi e truffe all’AGEA: blitz dei Carabinieri tra Messina, Catania, Enna e Ragusa

SANTO STEFANO DI CAMASTRA, 10 Novembre 2026 -Nelle prime ore dell’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP nei confronti di 7 persone. L’operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Catania guidata dal Procuratore Francesco Curcio, si è svolta nelle province di Messina, Catania, Enna e Ragusa.

I reati contestati a vario titolo agli indagati comprendono associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L’attività investigativa ha permesso di documentare per la prima volta la struttura e l’operatività nei comuni di Cesarò e San Teodoro (Messina) del sodalizio mafioso denominato “Caputo – Pruitt”, direttamente affiliato alla storica famiglia di Cosa Nostra catanese “Santapaola – Ercolano”.

L’obiettivo primario della consorteria criminale era l’accaparramento indebito dei contributi dell’AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) attraverso il controllo sistematico del territorio. Per ottenere la gestione dei terreni demaniali destinati al pascolo, il clan ricorreva a violente pressioni: minacce di ritorsioni fisiche, danneggiamenti e furti di bestiame volti a costringere i legittimi allevatori della zona dei Nebrodi a rinunciare alle concessioni.

Le indagini hanno individuato circa una trentina di vittime. In diversi casi, gli allevatori sono stati forzati a versare somme di denaro comprese tra i 500 e i 1.000 euro o ad affidare la manutenzione dei fondi ad aziende riconducibili agli indagati. Per eludere le misure di prevenzione patrimoniali e le interdittive antimafia, le imprese agricole venivano fittiziamente intestate a prestanome.

Il condizionamento del territorio si estendeva anche all’aspetto burocratico e sanitario. L’organizzazione esercitava una forte pressione su agronomi e veterinari, costretti a omettere i doverosi controlli sanitari o a rilasciare false attestazioni per certificare la consistenza dei capi di bestiame ai fini del perception dei fondi europei.

L’inchiesta ha infine fatto luce su gravi episodi di caporalato e sfruttamento del lavoro concentrati nei territori di Maletto e Cesarò. L’intermediazione illecita si consumava ai danni di minori non accompagnati di origine africana provenienti da una casa di accoglienza di Troina (Enna).

Oltre ai 7 arresti in carcere, la Procura ha notificato un invito a rendere l’interrogatorio preventivo dinanzi al GIP nei confronti di ulteriori 7 persone indagate per i medesimi reati.

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